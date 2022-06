Het lijkt soms wel alsof we onder de warme zon en in een ver land sneller verliefd worden dan tijdens een gemiddelde Hollandse herfst. Ook al is het nooit bewezen dat verliefdheid daadwerkelijk sterker is in de zomer, lijkt er wel een verband te zijn tussen vakantie, vlinders en verliefdheid. Volgens Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie en auteur van het boek Liefde, Lust en Ellende, is de reden daarvoor simpel. “We weten uit onderzoek dat mensen sneller verliefd worden als ze een persoon associëren met iets wat ze leuk vinden”, legt zij uit. “Op vakantie voel je je ontspannen, je bent leuke dingen aan het doen, het is heerlijk weer, je bent buiten en misschien drink je iets meer. Dat zijn allemaal dingen waardoor je je lekkerder voelt.” Als je een persoon ontmoet, is de kans groot dat je hem of haar associeert met deze positieve vakantiegevoelens, waardoor je sneller het gevoel zult hebben dat je hoteldebotel bent.

Valse gevoelens

Die ene vurige nacht op het strand, die hete dagen in het hostel: in een heel korte tijd kan een vakantieliefde een enorme impact maken en je totaal van je voeten zwiepen. In je herinnering wijt je dat misschien aan de persoon zelf: hij of zij wás ook uitzonderlijk leuk, toch? Maar ook hier verwarren we soms onze vakantiegevoelens met onze romantische gevoelens. “Als we iemand associëren met iets spannends, zijn we meer tot deze persoon aangetrokken”, legt Roos uit. “Er is een klassiek onderzoek waarbij mannen over een brug moesten lopen. Sommige mannen over een stabiele, normale brug, de anderen over een gevaarlijke, hoge, schommelende brug. Zij werden vergezeld door een onderzoekster die hen aan het einde van de brug onderzoeksvragen stelde en haar telefoonnummer gaf, zodat de mannen haar nog konden contacten als ze dat wilden.” Wat bleek? De mannen die met de vrouw over de gevaarlijke brug heen wiebelden, belden haar veel vaker terug. “De mannen die vol spanning en opwinding zaten door de brug, associeerden dit met de vrouw die bij hen was en vonden haar daardoor ook opwindender of aantrekkelijker.” Dus mocht je op vakantie wég zijn van die Griekse ober of gebruinde masseuse: check even of het niet die bungeejump van gisteren was.

Geromantiseerde herinnering aan vakantieliefde

Het is dan ook niet moeilijk om te verklaren waarom we vakantieliefdes altijd nog zo intens herinneren. Het is niet zozeer dat de liefde dieper was dan je andere verliefdheden in Nederland, dat de persoon leuker was of de match beter. Het heeft grotendeels met de geromantiseerde herinnering te maken. “Het zijn vooral de omstandigheden die de verliefdheid memorabel maken”, vertelt Roos. “Je maakt veel herinneringen, waardoor een week vakantie voelt als een heel lange tijd.” Voor thuisblijvers vliegt de week om, voor jou voelt het als een eeuwigheid. Daardoor lijkt de verliefdheid ook een veel groter deel in jouw herinnering uit te maken dan deze in werkelijkheid was. “En daarbij was de situatie afwijkend van het gewone leven, waardoor je het beter onthoudt.”

Maar het geeft wel een vertekend beeld. Zo’n vakantieliefde associëren we met allerlei positieve dingen. Met avontuur, warmte, vrijheid, nieuwe dingen meemaken. “In die korte vakantieperiode zie je jouw vakantieliefde op zijn of haar leukst en spannendst”, aldus Roos. Geen discussies over geld of het huishouden, enkel avontuur. Dat geeft achteraf een geromantiseerd beeld.

Is dat erg? Helemaal niet. Zolang je niet je relatie overhoop gooit om die ene barman van Salou ’92 op te zoeken, zit je wel goed. Geniet van die herinnering. Hij is dan misschien niet helemaal realistisch, maar een beetje dromen kan geen kwaad, toch?

