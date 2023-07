Wordt je huid echt sneller oud van blauw licht?

We beantwoorden de hele dag door whatsappjes, zitten overdag vaak tot wel acht uur achter een computerscherm en brengen de laatste uren van de dag dikwijls voor de tv door. Dat te veel blootstelling aan blauw licht niet goed is voor de ogen weet iedereen, maar wat zijn eigenlijk de gevolgen voor onze huid?

Hoge dosis blauw licht

Vooralsnog lijkt het er gelukkig op dat het blauwe licht dat we dagelijks tot ons krijgen, niet snel zal leiden tot huidveroudering. Volgens dermatoloog Jetske Ultee kan een hoge dosis aan blauw licht wel bijdragen aan de vorming van vrije radicalen die uiteindelijk huidveroudering veroorzaken, maar zo’n dosis krijg je volgens haar alleen binnen via zonlicht of speciale lampen. Die hoeveelheid licht is niet te vergelijken met het blauwe licht dat we via beeldschermen op onze huid krijgen.

Schermtijd neemt toe

Toch is voorzichtigheid geboden. In de onderzoeken die tot nu toe op dit gebied zijn verricht, worden alleen apparaten gebruikt die dus een hele hoge dosis blauw licht uitstralen. De apparaten die we in het dagelijks leven gebruiken, komen niet in die onderzoeken terug. We weten dus niet zeker of het blauwe licht van deze apparaten daadwerkelijk te zwak is om schade te kunnen toebrengen. Daarnaast neemt onze schermtijd de laatste jaren sterk toe; misschien zit het gevaar ‘m niet per se in het licht zelf, maar meer in de frequentie waarmee we het licht tot ons krijgen.

Hoewel het voor een jonger uitziende huid (én om heel veel andere goede redenen) dus geen kwaad kan om je social media-rondje af en toe over te slaan, lijkt blauw licht in andere opzichten juist een positieve werking te hebben. Zo verbetert blauw licht je humeur, zorgt het voor de extra aanmaak van vitamine D, versterkt het je immuunsysteem en maakt het je alerter. Soms helpt een behandeling met blauw licht zelfs bij acné.

Aan de andere kant is een teveel aan blauw licht in veel gevallen de boosdoener van een slechte nachtrust, en dat leidt op den duur weer tot een versnelde veroudering van de huid. Voor een gezonde dosis blauw licht maak je dus beter even buiten een ommetje, uiteraard wel mét SPF op je gezicht.

Tips tegen huidveroudering door blauw licht

Ben je toch wat huiverig en wil je je huid zo gezond en jong mogelijk houden? Volg dan de volgende tips op om de negatieve impact van blauw licht zoveel mogelijk te beperken.

Koop voor je telefoon een speciale screenprotector met blauwlichtfilter of gebruik een instelling die blauw licht uitfiltert. Op de meeste telefoons heet dit nachtmodus, maar je kunt ook een app als Flux downloaden.

Leg je telefoon vaker weg en als je hem toch gebruikt, hou hem dan op armlengte afstand.

Bescherm je huid dagelijks met een goede zonnebrandcrème , het liefst met factor 50. Kies een zonnebrand met zinkoxide, titaniumdioxide of Tinosorb M: deze ingrediënten filteren blauw licht het best.

Gebruik huidverzorgingsproducten met antioxidanten , want die gaan de vorming van vrije radicalen tegen. Deze producten zijn bewezen effectief voor een gezondere en jonger uitziende huid. Voorbeelden van antioxidanten zijn vitamine C, retinol en niacinamide.

Eet daarnaast voldoende groente en fruit om je huid van binnenuit te verbeteren.

Bron: Paulaschoice.nl, Dr-jetskeultee.nl