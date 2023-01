Zeer pijnlijke menstruatie met veel bloedverlies: dit kan er aan de hand zijn

De 24-jarige Madi Swegle, die als verpleegkundige werkt op een kraamafdeling, vertelt in een TikTok-video haar verhaal, die inmiddels viraal gaat. De video is al meer dan 6 miljoen keer bekeken.

Traumatisch

“Iets heel engs en een beetje traumatisch is mij gisteravond overkomen”, begint Madi. Ze vindt het belangrijk om haar verhaal te delen, omdat ze zelfs als verpleegkundige nooit had gehoord van wat haar overkwam. Haar menstruatie begon met krampen en normaal bloedverlies. Tot haar krampen ineens wel héél intens werden.

Ergste pijn ooit

“Het was de ergste pijn die ik ooit in mijn leven heb gevoeld”, gaat ze verder. “Ik zat een uur op de wc met een verwarmingskussen en met een emmer voor me, omdat ik misselijk was van de pijn. Ik had overal kippenvel. Normaal gesproken komen en gaan krampen, maar dit was een constante, erge pijn.”

‘Een verschrikkelijke ongesteldheid’

Madi dacht dat het gewoon een verschrikkelijke ongesteldheid was. “Mijn man Jake vroeg of we niet naar de eerste hulp moesten, maar ik zei van niet. Eerlijk gezegd dacht ik ook dat ik me ook als een baby aanstelde over de pijn.”

Net een placenta

Na nog een uur van verschrikkelijke pijn kwam er ‘iets’ uit Madi. In eerste instantie dacht ze dat het een groot bloedstolsel was, want stolsels zijn haar wel bekend van eerder heftig vaginaal bloedverlies. “Dat was het niet. Het was een stuk weefsel ter grootte van mijn handpalm, in de vorm van mijn baarmoeder. De beste manier om het te beschrijven is als een placenta. Het zag eruit en voelde als dat soort weefsel.”

Deciduaal weefsel

Nadat het weefsel haar lichaam had verlaten, verdween Madi’s pijn als sneeuw voor de zon en voelde ze zich honderd keer beter. Ze stuurde meteen een bericht naar haar gynaecoloog. Wat bleek? Het ging om een deciduale cast: weefsel dat vanuit de baarmoeder spontaan wordt uitgestoten. Net als bij een miskraam gaat het verlies van dit weefsel gepaard met ernstige buikpijn en abnormaal vaginaal bloedverlies.

Baarmoederslijmvlies

In plaats van het loslaten van een stukje baarmoederslijmvlies, verspreid over meerdere dagen tijdens je menstruatie, komt het er in één keer uit via de baarmoederhals. Dit is heel zeldzaam, vertelt Madi in het filmpje. Ze legt uit dat haar krampen als weeën voelden.

Mogelijke oorzaken

Hoe het kan dat sommige mensen deciduaal weefsel loslaten? Het komt volgens Huisarts & Wetenschap vooral voor bij gebruik van de medicijnen HMG (tegen ovulatieproblemen), HCG en progestagenen. Ook kan een deciduale cast ontstaan bij endometriose en bij mensen die de pil stikken en daarbij langere tijd geen pilpauze in acht nemen.

Onduidelijk

Het is volgens het maandblad van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) niet duidelijk hoe vaak deze factoren precies de oorzaak zijn en hoe lang de pil kan worden doorgeslikt zonder het ontstaan van deciduaal weefsel. Bij gewoon of kort pilgebruik komt het zelden voor.

De redactie van Libelle doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op Libelle.nl. De informatie op Libelle is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De inhoud is dan ook niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies bij klachten of ter voorkoming daarvan. Bij twijfel, adviseren wij je altijd om naar je huisarts te gaan.

Bron: Buzzfeed, Medischcontact.nl, Huisarts&wetenschap.org