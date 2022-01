Waar sommige mensen geen moeite hebben met het afnemen van een zogeheten keelswab bij zichzelf, zijn er ook mensen die er ontzettend tegenop kijken. Zij beginnen al te kokhalzen zodra het staafje hun mond in gaat. Gelukkig blijken er een aantal tips te zijn waarmee je deze reflex kunt voorkomen.

In mondhoek

Volgens KNO-arts Dennis Cox is het allereerst belangrijk dat je het staafje niet in het midden van je mond en keel aanbrengt, maar dat je deze in je mondhoek legt. Als je het stokje aan de zijkant legt, verklein je de kans op een kokhalsreflex, ook wel wurgreflex genoemd. “Omdat je dan daarop gefocust bent”, zo legt hij uit aan RTL Nieuws. “En ik heb zo veel meer controle over wat ik doe. Ook zorg ik ervoor dat ik de onderkant of achterkant van de tong niet aanraak, omdat de wurgreflex dan op de loer ligt.”

Rustig blijven ademhalen

De kokhalfsreflex zorgt er volgens Cox voor dat er niet zomaar iets in je longen kan belanden op het moment dat er iets in je keel komt. Daarnaast zou het volgens hem ook helpen om er een spiegel bij te pakken. “Duw het rustig een beetje omhoog tegen je huig en als je in de spiegel kijkt kun je precies zien waar je bent. En blijf rustig ademhalen.”

Bron: RTL Nieuws