Ziek teruggekomen van vakantie? Dat komt vaak voor én valt te verklaren

Ziek terugkomen van vakantie

De cijfers van ArboNed en Human Capital Care tonen aan dat in de maanden juli en augustus het aantal mensen dat ziekteverlof opneemt afneemt. Logisch, want veel mensen zijn dan op vakantie én in sommige branches, zoals het onderwijs, ligt het werk helemaal stil. In september loopt het ziekteverzuim aanzienlijk op.

Hoofdpijn en prikkelbaarheid

Het RTL Nieuws sprak Redmer van Wijngaarden hierover. Hij is bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. Hij legt uit dat deze afterholidaydip meer psychisch dan medisch is. “Iets wat plezierig is en je graag wilt vasthouden, eindigt. En dat kan ervoor zorgen dat iemand zich wat down voelt of tegen zaken opziet”, legt hij uit. “Maar ook reacties als hoofdpijn, prikkelbaarheid of slecht slapen kunnen voorkomen.”

Stress

Daarnaast maakt een flinke hoeveelheid stress in je lichaam je vatbaarder voor ziekten. En laten we eerlijk zijn: de kinderen weer in het gareel krijgen voor school en zelf na een lange periode weer naar werk moeten... het kan voor behoorlijk wat stress zorgen.

Op vakantie ziek worden

Word je juist op vakantie al ziek? Dat kan dan weer ergens anders mee te maken hebben, namelijk dat je vaak pas aandacht hebt voor signalen uit je lijf op het moment dat je tot rust komt. Je hersenen hebben namelijk beperkte capaciteit om dingen te zien, horen, proeven en denken en dat weer te verwerken. Als alle ruis wegvalt, merk je soms pas dat je je moe voelt of ergens pijn hebt.

Bron: RTL Nieuws