Ziet je muggenbult er zó uit? Ga dan naar de dokter

We vroegen dokter Rutger Verhoeff wanneer je met een muggenbult naar de huisarts moet.

Naar de dokter

Waar sommige muggenbulten je he-le-maal gek maken, heb je van andere nauwelijks last. In dít artikel lees je hoe dat komt. In twee gevallen is het verstandig om je muggenbult te laten checken bij de huisarts.

Als je muggenbult na het koelen en in de loop van de dag in grootte toeneemt. Het kan zijn dat er zich dan een bacterie heeft genesteld, waardoor je muggenbult gaat ontsteken. Als je er ‘andere’ klachten bij krijgt, zoals dikke lippen, een opgezwollen tong, benauwdheid en duizeligheid.

Tabletjes

Heb je grote zwellingen? Dan mag je volgens dokter Rutger altijd een antihistaminicum proberen. Dat zijn tabletjes die ook helpen tegen hooikoortsklachten.

Word jij ook altijd als enige lek geprikt? Dan kan dat híerdoor komen.

Last van een jeukende muggenbult? In onderstaande video zie je welk stuk fruit helpt.