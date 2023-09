Zijn coronatests van vorig jaar nog bruikbaar?

Nee, dat kan niet altijd. Zelftesten zijn namelijk beperkt houdbaar. En dat is niet voor niks...

Houdbaarheid coronatests

Als je een test doet die niet meer goed is, is de test onbetrouwbaar en de uitkomst van de test ook. Daarom staat er op elke zelftest een houdbaarheidsdatum. Check deze dus voordat je de test gebruikt. Hoelang een test houdbaar is, verschilt per merk. Sommige zijn slechts een half jaar geldig, andere anderhalf jaar. Een test van vorige zomer kán dus nog goed zijn, maar het kan ook zo zijn dat je ’m beter kunt weggooien. De houdbaarheid zit ’m met name in de vloeistof die je op de cassette moet druppelen. Deze gaat in de loop der tijd in kwaliteit achteruit.

Recyclen

Wat je het beste kunt doen met zelftesten die over de datum zijn? Weggooien. “Maar dan wel bij het restafval en niet bij het chemisch afval”, zegt Mariska Joustra van Milieu Centraal tegen het Noord-Hollands Dagblad. Je scoort bonuspunten als je de onderdelen scheidt: “Heel goed als mensen die moeite willen doen. Dus de papieren handleiding bij het oud papier, testcassette, testvloeistof en het buisje bij het restafval en het plastic zakje bij het pmd-afval (plastic, metaal en drinkflacons).” Ze tipt: “Het wattenstaafje kun je nog gebruiken, bijvoorbeeld voor je oogmake-up.”

In het buitenland liggen ze al in de winkel: de combinatietests, waarmee je op het RS-virus, het coronavirus en twee typen griepvirussen kunt testen. Is het zinnig om deze test te doen? En wat kom je precies te weten dankzij zo’n test? Dokter Rutger zet alles op een rijtje:

Bron: Rijksoverheid, RIVM