Zó bescherm je je scheiding tegen de zon

Het is écht nodig om je koppie te beschermen. Je hoofdhuid is namelijk gevoeliger dan bijvoorbeeld de huid op je armen. Daardoor verbrandt de huid op je hoofd, en dus je scheiding, ook sneller.

1. DRAAG JE SCHEIDING OP VERSCHILLENDE PLEKKEN

Met deze tip zorg je niet alleen ervoor dat je hoofdhuid minder snel verbrandt, maar heb je ook een goede reden om eens een nieuwe haarstijl uit te proberen! Door je scheiding te verplaatsen van het midden naar bijvoorbeeld de zijkant, beschermt je haar de plek waar eerst je scheiding zat.

2. DRAAG JE HAREN AF EN TOE VAST

Als je lange haren hebt, kun je ervoor kiezen ze af en toe vast te dragen. Zo heb je helemaal geen scheiding meer die kan verbranden. Ideaal! Let er wel op, als je je haren vast draagt, dat je je oren goed insmeert met zonnebrand. Normaal beschermt je loshangende haar je oren, dat is met een staart of knot niet het geval.

3. DRAAG EEN LEUK HOEDJE

Hoofddeksels zijn hot! Vooral vissershoedjes maken hun opmars, maar ook zijn er genoeg mooie zonnehoeden te vinden. Het is een fijne manier om zowel je hoofdhuid als je gezicht uit de zon te houden. En als bonus beschermt een hoed natuurlijk ook nog je haar. Een win-win-winsituatie dus!

4. SPF VOOR JE HOOFDHUID

Ook zijn er verschillende producten verkrijgbaar die je hoofdhuid beschermen, zonder je haar vet te maken. Zo heeft Etos een Head Protection Sun Spray SPF 30, die UVA- en UVB-bescherming aan de kwetsbare hoofdhuid biedt.

