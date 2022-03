Zó gevaarlijk is chronisch slaapgebrek

Chronisch slaaptekort kan zelfs gevaarlijk zijn.

Zeven à acht uur slaap

Je slaapt maar liefst een derde van je leven. Dat is niet voor niks, want slapen is erg belangrijk voor je lichamelijke en geestelijk herstel. Een volwassen man of vrouw heeft minimaal zeven à acht uur slaap per nacht nodig. Als je dit niet haalt en ‘s nachts vaak wakker ligt, heeft dit nadelige effecten op je gezondheid.

Niet zo onschuldig

Na enkele slechte nachten kun je je hooguit suf en chagrijnig voelen, maar als je niet bijslaapt en elke nacht slecht of kort slaapt, kan het je fysieke gezondheid in gevaar brengen. Bovendien put het je mentale vermogens uit. Een (chronisch) slaaptekort is dus niet zo onschuldig als je waarschijnlijk denkt.

Symptomen slaaptekort

Een slaaptekort wordt veroorzaakt door een constant gebrek aan slaap of een verminderde slaapkwaliteit. Hoe je het ook went of keert, je lichaam heeft slaap nodig. Veelvoorkomende symptomen van een slaaptekort zijn onder meer:

Overmatige slaperigheid

Vaak geeuw

Prikkelbaarheid

Vermoeidheid overdag

Vaak merken mensen met een slaaptekort ook dat cafeïne niet helpt om je wakker te houden. Wel wordt het drinken van koffie en andere drankjes met cafeïne afgeraden als je last hebt van een slaapgebrek. Dit kan het namelijk verergeren omdat je door de cafeïne ‘s nachts juist moeite hebt om in slaap te vallen.

Gevolgen chronisch slaapgebrek

Door slecht te slapen is de kans op een ongeluk groter. Slaperigheid kan, net als alcohol, je reactietijd beïnvloeden.

Slaapgebrek maakt je minder slim, omdat je focus en concentratie minder wordt. Ook onthoud je minder en gaan alle cognitieve processen langzamer.

Slaaptekort leidt tot ernstige gezondheidsklachten, van hoge bloeddruk tot hart- en vaatziekten.

Minder slaap zorgt ook voor minder zin in sex. Slaapgebrek leidt tot een lager libido bij zowel mannen als vrouwen.

Slapeloosheid zorgt voor depressieve gedachten.

Door slaapgebrek ziet je huid er ook ouder uit. Je kunt er een bleke huid en rimpels door krijgen. En dan hebben we het nog niet eens over je wallen...

Slecht of weinig slaap leidt tot vergeetachtigheid.

Slaaptekort leidt ook tot gewichtstoename. Wanneer je moe bent, heb je vaak honger en zin in ongezonde dingen.

Bron: Healthline, Intermediair, Slaapinfo