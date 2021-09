Zó groot is de kans dat je oorsuizen krijgt van medicatie

Dat blijkt uit onderzoek van Radar. Alleen al bij de Nederlandse KNO-vereniging zijn zo’n 535 medicijnen bekend die tinnitus als bijwerking kunnen hebben. Hoe groot is de kans dat je hiervan oorsuizen krijgt?

Laag percentage

“Medicatie is één oorzaak van tinnitus, maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat het procentueel een kleine oorzaak is”, legt Chris van den Dries van Stichting Hoormij∙NVVS uit. Volgens hem gaf een eerdere enquête van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) in 2012 onder 800 mensen een score van 9%. Een later onderzoek met een grotere populatie gaf een score van 4,5%. Dat valt mee, maar mensen die de medicijnen slikken, moeten er natuurlijk wel van op de hoogte zijn.

Soms stopt tinnitus als bijwerking wanneer je het medicijn niet meer neemt. Andere medicijnen kunnen het gehoor beschadigen, waardoor de tinnitus blijvend is.

Stress

Verder blijkt uit een twintig jaar durend wetenschappelijk onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd in de American Journal of Medicine dat mannen jonger dan 50 jaar die meer dan twee keer per week een paracetamol slikken, een derde meer kans hebben op gehoorbeschadiging dan mannen die minder vaak pijnstillers gebruiken. Ook bij vrouwen kunnen paracetamol en ibuprofen een verhoogd risico op gehoorverlies geven.

Wat het zo moeilijk maakt om te onderzoeken of medicatie voor oorsuizen kan zorgen, is dat het ook door bijkomende stress van de ziekte of aandoening kan komen. “Want ook stress kan tinnitus veroorzaken”, vertelt Van den Dries. “Uiteindelijk moet je het risico van het niet nemen van het medicijn, afwegen tegen het risico dat je tinnitus krijgt.”

Medicijnen en behandelingen

Mocht je twijfelen over de bijwerkingen van jouw medicijnen, lees dan goed de bijsluiter. De kans is het grootst bij de volgende medicijnen of behandelingen:

Erythromycine (antibiotica)

TCA’s, oftewel tricyclische antidepressiva

Aminoglycosiden (antibiotica per infuus, niet die in oordruppels zitten)

Lisdiuretica (furosemide)

Chemotherapie

Anti-malariamedicatie

NSAID (pijnstillers, zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac)

Bron: Radar, Hoormij∙NVVS.