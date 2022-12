Zo heftig is een vitamine D-tekort en zó voorkom je het

In de wintermaanden staat de zon in Nederland te laag om vitamine D aan te maken in je lichaam. En dat terwijl zo’n 90% van je dagelijkse vitamine D-behoefte door je lichaam wordt aangemaakt onder invloed van zonlicht! In de wintermaanden gebruik je veelal een voorraad, die je lichaam gedurende de rest van het jaar heeft aangemaakt. Maar wat als die voorraad opraakt?

Hoeveel vitamine D hebben we nodig?

Voor iedereen geldt een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) aan vitamine D van 10 microgram. Alleen mensen boven de 70 jaar moeten 20 microgram per dag binnenkrijgen. Zoals gezegd produceert je lichaam 90% van je behoefte aan vitamine D via blootstelling aan de zon. Daarnaast is bepaalde voeding een belangrijke bron, bijvoorbeeld halvarine of margarine, vloeibaar bak- en braadvet en vette vis.

Symptomen van een tekort

De symptomen van een vitamine D-tekort zijn niet mild. Een te laag gehalte kan leiden tot:

Vermoeidheid

Lusteloosheid

Angstaanvallen

Spiertrillingen

Kramp

Overmatig zweten

Spierpijn

Gewrichtspijn

Zwakkere botten

Bloedend tandvlees

Een hele hoop huidproblemen : van een droge of doffe huid tot puistjes en fijne lijntjes

Tijd voor een supplement

Heb je een vitamine D-tekort? Dan vul je dit het snelste aan met een supplement. Het supplement vitamine D kan op elk moment van de dag worden ingenomen, maar het liefst wel bij een maaltijd of snack die vetten bevat. Merk je een tekort vooral aan je huid? Dan bestaan er serums waaraan vitamine D is toegevoegd.

Kun je een teveel aan vitamine D binnenkrijgen?

Er bestaat een bovengrens aan vitamine D-inname. Voor volwassenen en kinderen van 11 t/m 17 jaar ligt deze op 100 microgram per dag. Voor kinderen van 1 t/m 10 jaar is de grens 50 microgram per dag en voor kinderen tot 1 jaar is de bovengrens 25 microgram. Dit zijn de symptomen van een teveel aan vitamine D.

Bron: Voedingscentrum, Etos