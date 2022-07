Zó herken je alcoholvergiftiging

Alcoholvergiftiging heb je in verschillende gradaties. De uiting hiervan kan variëren van een black-out (bij een milde vorm) tot in coma raken (ernstige vorm).

Hoe ontstaat alcoholvergiftiging?

Alcoholvergiftiging ontstaat wanneer je in een korte tijd een grote hoeveelheid alcohol tot je neemt. Bij een zware alcoholvergiftiging is de hoeveelheid alcohol in je bloed zo hoog dat het zenuwstelsel verdoofd wordt. Ook je hersenen worden bij te veel alcohol ‘vergiftigd’. Als er niet wordt ingegrepen, kan dat dodelijk zijn. Het ademhalingsstelsel kan namelijk worden uitgeschakeld, waardoor er een hartstilstand kan optreden. Ook kun je blijvende schade overhouden, zoals schade aan de organen, geheugenproblemen en hart- en vaatziekten. Het is daarom belangrijk om te weten hoe je het kunt herkennen en wat je moet doen.

Bij wie komt het eerder voor?

Alcoholvergiftiging komt eerder voor bij jonge mensen en kinderen, bij vrouwen en bij mensen met een laag lichaamsgewicht. Ook ben je gevoeliger voor een alcoholvergiftiging als je geen ervaren drinker bent en wanneer je geen voedsel in je maag hebt.

Symptomen van alcoholvergiftiging

Ernstige verwardheid

Braken

Onregelmatige of trage ademhaling

Een bleke huid

Koud aanvoelen

Ogen die wegdraaien

Duizeligheid

De neiging om in te dutten

Bewusteloos zijn (niet meer aanspreekbaar)

Wat kun je doen als je denkt dat iemand alcoholvergiftiging heeft?

Bel 112, ook als je twijfelt. Als het slachtoffer niet meer aanspreekbaar is, probeer dan voorzichtig te schudden aan de schouders. Krijg je respons? Probeer het slachtoffer dan bij bewustzijn te houden door tegen hem of haar te praten. Laat het slachtoffer niet alleen.

Andere medische problemen

Het is belangrijk om te achterhalen of er een ander probleem kan spelen met vergelijkbare symptomen, zoals diabetes. Als het slachtoffer zelf niet meer aanspreekbaar is, kun je dit misschien aan bekenden van hem of haar vragen.

Warmte en stabiele zijligging

Zorg dat het slachtoffer niet afkoelt, houd hem of haar warm. Controleer ook regelmatig de ademhaling. Wanneer het slachtoffer bewusteloos is, leg hem of haar dan bij voorkeur in een stabiele zijligging. Bij alcoholvergiftiging is de kans op braken namelijk aanwezig.

Behandeling van alcoholvergiftiging

Bij ernstige alcoholvergiftiging kan een ziekenhuisopname plaatsvinden. Tijdens deze opname worden de ademhaling, temperatuur, hartslag, bloedsuikers en bloeddruk nauwlettend in de gaten gehouden. Ook wordt er via een infuus vocht toegediend.

Er zijn nog meer risico's verbonden aan alcohol drinken:

Bron: Rode Kruis, Alcoholinfo