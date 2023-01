Zó herken je een vitamine C-overschot

Dat kan vervelende gevolgen hebben.

Voordelen van vitamine C

Vitamine C zit in veel soorten groente en fruit. Denk aan paprika's, sinaasappels, kiwi’s en aardbeien. Deze vitaminesoort heeft tal van voordelen, want het draagt bij aan een goed immuunsysteem, aan sterke botten en een mooie huid, en het helpt je hersenen functioneren. Een tekort krijgen wil je niet. Dan kun je namelijk last krijgen van een slechte weerstand, gewrichtsklachten, slecht genezende wondjes en blauwe plekken en moeheid.

Een vitamine C-overschot

Als je een tekort vermoedt, kun je vitamine C bijslikken door middel van supplementen. Maar, sla hier niet in door. Een vitamine C-overschot kan namelijk ook vervelende gevolgen hebben. Als je te veel vitamine C binnenkrijgt, kun je last krijgen van je spijsverteringsstelsel. Dat uit zich in rommelende darmen, maar je kunt er ook misselijk van worden.

Vervelende gevolgen

Wanneer je te veel vitamine C slikt, neemt het lichaam het niet meer op. Uiteindelijk zal het in de dikke darm terechtkomen en daar trekt de vitamine C water aan. Dit kan diarree veroorzaken. En het kan meer vervelende gevolgen hebben, zoals ijzerophoping in je lichaam en de verhoging van oxalaat in je nieren, wat kan leiden tot nierstenen.

Maximale hoeveelheid per dag

Om dit te voorkomen moet je weten hoeveel vitamine C je maximaal mag consumeren op een dag. De aanbevolen hoeveelheid is volgens het Voedingscentrum 75 milligram per dag. Dit geldt voor mannen en vrouwen boven de veertien jaar. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven mogen wat meer hebben, 85 tot 100 milligram per dag.

Hoeveel is te veel?

Wanneer krijg je last van klachten? Dat is als je meer dan 2000 milligram tegelijk consumeert. Je snapt: dat gebeurt je niet per ongeluk. Je zal dus niet zomaar te veel binnenkrijgen als je veel sinaasappels of paprika’s eet. Maar als je verschillende (multi)vitaminepillen slikt waar vitamine C in zit, kun je daar wel aan komen. Lees dus goed de verpakkingen en zorg ervoor dat je de aanbevolen hoeveelheid niet overschrijdt.

Alle symptomen op een rij:

Misselijkheid

Rommelende darmen

Diarree

Winderigheid

Verstopping

Een opgeblazen buik

Buikkrampen

Grotere kans op nierstenen

