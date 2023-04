Zo kom je van een neussprayverslaving af

Door de werkzame stoffen in het medicijn slinken je neusslijmvliezen. Wanneer de spray langer dan een week wordt gebruikt, kan er gewenning optreden. Het neusslijmvlies raakt dan beschadigd en blijft gezwollen. Je hebt het medicijn steeds weer nodig om de verstopte neus te bestrijden, oftewel: je bent verslaafd geraakt.

Zo kom je er weer vanaf.

Cold turkey

Als je voor de drastische manier wil gaan, kun je in één keer stoppen met het gebruik van neusspray. Na een paar dagen slinkt je neusslijmvlies weer en heb je minder last van een verstopte neus.

Stoppen per neusgat

Je kunt er ook voor kiezen om per neusgat af te kicken. Gebruik nog maar in één neusgat de spray en lig bij het slapen op je zij met het open neusgat onder. Het bovenste neusgat krijgt hierdoor meer ruimte. Na een paar dagen zul je merken dat er weer lucht door het bovenste neusgat komt. Dan is het tijd om op de andere zij te gaan liggen en helemaal geen neusspray meer te gebruiken. Zo kan ook het andere neusgat afkicken.

Afbouwen

Gebruik de neusspray steeds minder vaak. Wanneer je bijvoorbeeld vijf keer per dag sprayt, kun je dit afbouwen naar vier keer per dag, dan drie enzovoort. Ook kun je kinderneusspray gebruiken om af te bouwen. Deze is minder sterk. Daarna zou je kunnen afwisselen met zoutoplossing, die zachter is voor je neusslijmvlies.

Het duurt even

Belangrijk om te weten is dat het wel een paar maanden kan duren tot voordat je neusslijmvlies is hersteld. Daarom vergen al deze opties tijd. Mocht je er echt niet uitkomen, raadpleeg dan je huisarts.

Dokter Rutger legt in deze video nog een keer uit hoe je van je neussprayverslaving af komt:

Bron: Service Apotheek