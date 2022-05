Zó kun je een likdoorn het snelst verwijderen

Yes, de zomer is in aantocht en dat betekent dat het de hoogste tijd is om je voeten eens goed te verzorgen. In de winter hebben we onze voeten weggestopt in warme, dichte schoenen, dus ze vaak nu wel een opfrisbeurt gebruiken. Merk je dat sommige plekken erg gevoelig zijn en voel je een soort pit zitten? Dan is de kans groot dat je last hebt van een likdoorn. Met deze tips ben je hier zó vanaf.

Wat is een likdoorn?

Een likdoorn, soms ook wel eksteroog of eeltpit genoemd, is een pijnlijk naar binnen groeiende eeltplek. Het komt vaak voor rop je voeten of tenen, waardoor lopen pijn kan doen. Een likdoorn is een ronde eeltplek van enkele millimeters en heeft een duidelijk en hard middelpunt. De kleur is vaak wit, grijs, geel of bruin. Dit hangt van je huidtype af. Heel soms hebben ze een zwart puntje, dit is de kern. Een likdoorn is vaak erg gevoelig, waardoor-ie pijn kan veroorzaken tijdens het lopen.

Symptomen van een likdoorn

Een likdoorn wordt soms verward met een pijnlijke blaar of een normaal laagje eelt. Om zeker te weten dat je een likdoorn hebt, zetten we de symptomen op een rijtje:

Een verdikt eelt plekje

Een witte, grijze, gele of bruine kleur (afhankelijk van je huidtype)

De ronde plek is slechts een paar millimeter groot

De plek zit op je tenen of voet

De huid is gevoelig en je voelt directe druk tijdens lopen

Een likdoorn zit meestal dicht tegen het bot aan

Je voelt een soort pit

Wat is de oorzaak van een likdoorn?

Een likdoorn ontstaat door een constante druk of wrijving. Je huid bestaat uit verschillende lagen. De opperhuid is de buitenste laag en is de beschermlaag voor de diepere, gevoelige huidlagen. Wanneer je te strakke schoenen draagt, kan dit ervoor zorgen dat de huid dikker wordt om de huidlagen eronder te beschermen. Dit wordt ook wel eelt genoemd. Het eelt kan dan naar binnen groeien en en likdoorn vormen.

Likdoorn onder voet ontstaat vooral door:

Veel op blote voeten lopen

Dragen van sokken met naden

Slecht passende of te strakke schoenen

Hoge hakken

Overgewicht

Een afwijkende stand van de voeten of tenen

Likdoorns komen vaker voor bij:

Ouderen, omdat zij minder onderhuids vet hebben

Mensen met diabetes (suikerziekte), omdat zij vaker een afwijkende stand van de voet of tenen hebben

Heel actieve sporters, omdat zij vaak veel druk zetten op hetzelfde deel van de voet

Likdoorn behandelen

Als je geen last hebt van de likdoorn of eelt, hoef je ‘m mogelijk niet te behandelen. Wel is het altijd een slim idee om de oorzaak van de likdoorn te achterhalen om nieuw likdoorns te voorkomen. Wellicht zitten je schoenen te strak, dan is het tijd voor nieuwe, grotere schoenen.

Heb je er wel last van, dan zijn er verschillende behandelingen mogelijk. In sommige gevallen word je doorverwezen naar een podotherapeut of orthopedisch chirurg.

Likdoornpleister

Een van de meest voorkomende behandelingen is een likdoornpleister. Dit is een rubberen pleister die je op de likdoorn moet aanbrengen. Deze pleister bevat een actief ingrediënt dat de likdoorn zacht maakt. Het salicylzuur zorgt ervoor dat de structuur die de hoorncellen van de likdoorn bijeenhoudt, losraakt. Hierdoor kan de likdoorn er makkelijker uit kan worden gehaald.

Maak de huid waar de likdoorn zit grondig schoon en droog je voet vervolgens goed af. Breng dan een likdoornpleister aan op de likdoorn. Het midden van de ring plaats je direct bovenop de likdoorn. Laat de pleister inwerken en verwissel de pleister na één of twee dagen. Meestal kun je na ongeveer vier dagen de likdoorn veilig verwijderen. Laat je voeten zacht worden in een warm (voeten)bad met zout of zeep. Probeer de likdoorn niet te verwijderen met scherpe voorwerpen, zoals een mesje of schaartje. Nadat je de likdoorn hebt verwijderd, moet je de huid goed hydrateren. Gebruik hier bijvoorbeeld een speciale voetencrème voor.

Wanneer je last blijft houden, is het verstandig om even langs de huisarts te gaan. Ook als je diabetes hebt is het slim om langs je zorgverlener te gaan, voordat je met pleisters aan de haal gaat.

Bron: Healthline, Thuisarts