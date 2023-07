Zó neem je de zelftest voor onderzoek naar baarmoederhalskanker af

Sinds begin juli krijgen vrouwen vanaf 30 jaar namelijk een zelftest met de uitnodiging meegestuurd. Op deze manier hoopt het RIVM de drempel om te testen lager te maken.

Zelftest voor baarmoederhalskanker

Met gespreide benen bij de huisarts liggen kan spannend zijn. Spanning of niet, er zijn ook veel vrouwen die helemaal geen uitstrijkje laten maken. Wat de reden ook is: de opkomst van het landelijke onderzoek naar baarmoederhalskanker is al jarenlang schrikbarend laag. Slechts 55 procent van de vrouwen maakt een afspraak na uitnodiging. En dat terwijl het onderzoek zo belangrijk is, want baarmoederhalskanker is al in een vroeg stadium op te sporen. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans dat je goed behandeld kunt worden en daarmee kun je de kans op overlijden aanzienlijk verkleinen.

Dertigers

De opkomst is vooral laag bij vrouwen tussen de 30 en 34 jaar. Dit is de groep die voor het eerst wordt opgeroepen. Daar maakt slechts 44 procent van de vrouwen een afspraak. Precies om die reden kwam de overheid vorig jaar met een actieplan, dat inmiddels in werking getreden is. Bij de uitnodiging voor het onderzoek krijgen vrouwen in deze leeftijdsgroep nu ook een zelftest meegestuurd. Met deze test kunnen ze thuis een uitstrijkje afnemen, waardoor de angst voor de dokter, of het excuus van weinig tijd, wegvalt.

Met deze test moet de opkomst de komende jaren verhoogd worden. Sandra van Dijk, programmamanager van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij het RIVM, vertelt tegen het AD dat ze hoop heeft op goede resultaten. Volgens haar willen veel vrouwen wel gaan, maar komt het er uiteindelijk niet van. “We zien dat 91 procent van de vrouwen wél de intentie heeft, maar dat een groot deel toch niet meedoet. Vaak horen we dat het er niet van is gekomen, of dat ze zwanger raakten en het daarna waren vergeten.”

Zelf afnemen

Die goede hoop is volgens Van Dijk mede te danken aan de eenvoudigheid van de zelftest. Hoewel de test volgens het RIVM dezelfde resultaten oplevert als de test bij de dokter, kost het een stuk minder tijd en spanning. De test komt in de vorm van een soort staafje, waar je de dop vanaf moet draaien voordat je gaat testen. Vervolgens breng je het bovenste gedeelte van het staafje in de vagina en draai je vijf rondjes tegen de vaginawand aan. That’s it! Daarna kun je de test volgens de gebruiksaanwijzing verpakken en opsturen.

Toch naar de dokter

Uit deze test blijkt of je als vrouw het HPV-virus hebt of niet. Is dat eerste het geval, dan is dat niet meteen reden voor grote zorgen. Wel moet je dan zo snel mogelijk een afspraak bij de huisarts maken, waar wordt gekeken of het om onrustige cellen gaat. Dit gebeurt alsnog via een uitstrijkje, want helaas zijn deze cellen niet te meten met een zelftest. Het grote voordeel is echter dat je er met de zelftest hopelijk op tijd bij bent.

Kanker krijgen kan pure pech zijn, maar ook je levensstijl is van invloed:

Bron: NOS, AD