Zo slecht is het om geen zonnebril te dragen als de zon schijnt

Je kunt er later zelfs blijvende schade van oplopen, zegt het Oogfonds.

Gevaarlijke zonnestralen

Gelukkig weten we inmiddels dat uv-straling slecht is voor je huid, maar dat het ook gevaarlijk is voor je ogen weet slechts 7% van de mensen. Daar moet verandering in komen, dus leggen we je graag even uit hoe gevaarlijk die zonnestralen nu precies voor je ogen zijn.

Helemaal niets meer zien

Langdurige blootstelling aan uv-straling verhoogt het risico op oogaandoeningen. Maar wat het verraderlijke is, is dat je de gevolgen voor je ogen niet direct merkt. Toch kan het op latere leeftijd verschil maken tussen goed zien en helemaal niets meer zien. Zonnestralen kunnen namelijk straling onder andere het bindvlies, hoornvlies, netvlies en de lens permanent beschadigen.

Wees daarom zuinig op je ogen en draag een zonnebril met 100% uv-bescherming.

Oppassen met kinderen

Ook de ogen van kinderen moeten van jongs af aan al beschermd worden. Helaas draagt nu zo’n 80% van de Nederlandse kinderen geen zonnebril op zonnige dagen. Dat zijn zorgelijke cijfers, aangezien kinderogen extra kwetsbaar zijn omdat de pupillen groter zijn en de ooglenzen minder beschermend pigment bevatten. Als zij geen zonnebril dragen, kan dit op lange termijn diep in het oog schade veroorzaken. Zonnebrilletje op dus, dat staat nog stoer ook!

Ook belangrijk met dit weer: smeren! Met zonnebril én zonnebrandcrèmes ga jij voortaan verantwoord de zon in.

Bron: Oogfonds