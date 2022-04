Paardrijden is gezond voor lichaam en geest. En ja, je kunt er zeker flink wat calorieën mee verbranden. Wij vertellen je hoeveel.

Paardrijden

De meningen over paardrijden als actieve sport zijn verdeeld. Je zit toch alleen maar? Toch heb je een behoorlijk goede conditie nodig om de paardrijsport te beoefenen. Paardrijden zorgt voor een verhoogde hartslag, wat de vetverbranding bevordert. Ook train je er behoorlijk wat spieren mee.

Buikspieren

Tijdens het paardrijden span je continu je buik aan. Daarom is het een goede sport als je graag een platte buik wil. Als je paardrijdt verplaats je steeds je gewicht van je ene heup naar je andere heup, waardoor je ook je schuine buikspieren traint. Daarnaast krijg je van paardrijden gespierde bovenbenen en kuiten.

Voeding

Of je ervan afvalt, hangt natuurlijk samen met wat je eet. Het belangrijkste is dat je meer calorieën verbrandt dan dat je er binnen krijgt. Om spieren op te bouwen is het wel belangrijk dat je voldoende eiwitten tot je neemt.

Hoeveel calorieën?

Hoeveel calorieën je verbrandt met paardrijden hangt af van hoelang je achter elkaar paardrijdt en hoeveel je weegt. Bekijk hier hoeveel calorieën jij verbrandt met 1 uur paardrijden:

50 kilo: 168 kcal 60 kilo: 202 kcal 70 kilo: 235 kcal 80 kilo: 269 kcal 90 kilo: 302 kcal 100 kilo: 336 kcal

Wil je het aantal calorieën bij een andere duur en een ander gewicht berekenen? Klik dan hier.

10 kilo afvallen

De redactie van Horses vroeg sportfysioloog dr. Eric van Breda hoe lang je moet paardrijden om 10 kilo af te vallen. “Eén gram vet bevat 9 Kcal. Dus als je tien kilo vet kwijt wilt raken, dan moet je 10 keer 1000 keer 9 is 90.000 Kcal verbranden”, aldus Eric. Wanneer je 60 kilo weegt en 202 calorieën per uur verbrandt met paardrijden, zul je dus zo’n 445 uur moeten paardrijden om 10 kilo te verliezen. Bij 90 kilo is dat 298 zo’n uur.

Samantha Steenwijk is niet alleen gek op paardrijden, ze claimt ook dat ze er ontzettend veel mee is afgevallen:

Bron: Horses, Calorieënverbranden, Bodyenpowershop