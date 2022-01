Bij 80% van de mensen met reuma speelt het weer een grote rol. Warm en droog weer verlicht de klachten, waar koud en vochtig weer de klachten verergeren.

Komende dagen grote kans op klachten

Weeronline heeft een tool waarmee je kunt zien wat de reuma-weersverwachting van de komende dagen is. Door je eigen plaatsnaam in te typen kun je zien of je de komende tijd klachten kunt verwachten, kijk hier maar eens. Zoals je kunt zien is de kans op reumatische klachten door het weer de komende week elke dag groot en zaterdag zelfs zeer groot.

Koud en vochtig weer

Hoe het komt dat koud en vochtig weer zo ongunstig is? Spieren en gewrichten hebben een verschillende dichtheid ten opzichte van elkaar. Wanneer de temperatuur schommelt kan het zijn dat de spieren en gewrichten niet allebei evenveel uitrekken of samentrekken. Dat kan pijnlijk zijn.

Stijfheid en slechte doorbloeding

Daarnaast zorgt koud en vochtig weer voor stijfheid en minder goede doorbloeding. Warmte zorgt voor een betere doorbloeding, waardoor veel mensen minder last hebben van hun reuma als het warm is. Een hoge luchtvochtigheid kan ook voor meer klachten zorgen doordat je lichaam dan meer vocht vasthoudt, wat druk op je spieren en gewrichten geeft.

Luchtdrukdaling

Daarnaast kan een snelle luchtdrukdaling voor klachten zorgen. Dit zorgt er namelijk voor dat vliezen en vloeistoffen in gewrichten uitzetten. Zo komt het ontstoken weefsel onder druk te staan, en dat kan behoorlijk zeer doen. Hierdoor kunnen mensen met reuma last krijgen wanneer ze in het vliegtuig zitten en ook bij onweer. Onweersbuien veroorzaken namelijk drukschommelingen in de atmosfeer.

Tips

Last van je reuma door het koude weer? Dit kun je doen:

Jezelf goed aankleden. Ga voor een winddichte jas en handschoenen. Draag daaronder laagjes, dit isoleert het best. Kniebraces en beenwarmers kunnen ook helpen wanneer je last hebt van gewrichten in je benen.

Er zijn veel warme crèmes en zalfjes op de markt. Smeren met een warme gewrichtsgel kan de pijn verzachten.

Zorg voor goede ventilatie in huis, zodat de luchtvochtigheid in huis niet te hoog oploopt. Dit kun je ook doen door middel van airco.

Een warme douche of een warm bad kan je spieren en gewrichten losmaken. Een elektrische deken of infraroodlicht kunnen de stijfheid ook verminderen.

Vermijd naar buiten gaan niet omdat het koud is. In beweging komen is juist goed!

Veel reumapatiënten gaan in de winter graag op zonvakantie, om daar te overwinteren. Dit kan een optie zijn, als je er zelf ook de mogelijkheid voor hebt.

