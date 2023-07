Zó voorkom je een voedselvergiftiging bij de barbecue

Buikkrampen, diarree, overgeven... Je kunt het best extra voorzichtig zijn met vlees, vis en producten met rauwe eieren zoals mayonaise in de zomer. Door deze tips op te volgen, heb jij er in ieder geval alles aan gedaan om een voedselinfectie of -vergiftiging te voorkomen.

Bederfelijke producten als laatst

Koop in de supermarkt (of op de markt) de bederfelijke producten uit de koeling als laatst. Eerst de flessen fris en het verse stokbrood dus, en later de hamburgers en sla pas. Door die producten direct weer in de vriezer of koelkast te stoppen als je weer thuis bent, houd je de kans op de groei van schadelijke bacteriën zo klein mogelijk.

Koelzak of koelbox mee

Neem een koelzak of koelbox mee om producten langer koel te houden.

Vlees en vis op de juiste manier ontdooien

Ontdooi vlees en vis nooit op kamertemperatuur of in warm water. Doe dit het liefst in de koelkast. Is daar geen tijd voor? Dan kun je het vlees of de vis het best ontdooien in de magnetron.

Wissel van snijplank

Snijd vlees, groenten en sla niet op dezelfde snijplank. Sla, tomaten en komkommer eet je rauw, dus als die in aanraking komen met bacteriën van rauw vlees ligt voedselvergiftiging op de loer.

Vlees en vis goed verhitten

Verhit vlees, vis en ei boven de 65 graden. Voedsel bederft het snelst bij temperaturen tussen de 7 en 65 graden. Dus zorg ervoor dat je het eten beneden die 7 graden in de koelkast of vriezer bewaart. Het Voedingscentrum raadt zelfs aan om de koelkast op 4 graden te zetten. Vervolgens dien je vlees en vis te verhitten boven die 65 graden op de barbecue of in de koekenpan. Uiteraard tot het gaar is.

Eet het snel op bij de barbecue

Wacht niet langer dan twee uur met het eten van gaar vlees of vis. Na die tijdsduur is het niet meer goed om te eten - de bacteriën hebben inmiddels al alle kans gekregen om toe te slaan, mits je het vlees niet boven de 65 graden bent blijven verwarmen op de barbecue of in de pan.

Zet producten terug in de koelkast

Laat de fles met mayonaise niet te lang op de tuintafel staan. Dat geldt voor alle producten die gemaakt zijn van rauwe eieren. Chocolademousse of tiramisu als toetje? Laat dat nagerecht zo lang mogelijk in de koelkast staan en eet het vervolgens zo snel mogelijk op.

Er blijft vást een sateetje of worstje over. Wil je die bewaren? Stop ze dan zo snel mogelijk in de koelkast. Daarin kun je ze maximaal twee dagen bewaren, of drie maanden in de diepvries. Verhit het vlees tot boven de 65 graden als je het weer wilt eten.

Bron: Voedingscentrum/HLN