Zó voorkom je voetschimmel en op déze manier kom je er vanaf

Schimmels zijn overal en zitten bij iedereen op het lichaam. Het vetlaagje op je huid zorgt ervoor dat je beschermd bent en geen klachten krijgt. Maar soms kan het zo zijn dat dat beschermlaagje niet zo goed werkt en de schimmel zich naar binnen wurmt.

Wat is voetschimmel?

Bij voetschimmel heb je kleine witte schilfers en huidscheurtjes tussen je tenen. Je kunt het ook krijgen aan de onderkant of de zijkant van je voeten. De plekjes zijn vaak lichter of donkerder dan de huidskleur en kunnen soms rood worden. Het jeukt en voelt branderig aan. Voetschimmel is erg vervelend, maar gelukkig niet gevaarlijk.

De oorzaken van voetschimmel

Voetschimmel is erg besmettelijk en komt vaak van iemand uit je omgeving. Wanneer iemand met voetschimmel rondloopt met blote voeten, laten de schimmel-schilfertjes los en belanden ze op de vloer. Wanneer een ander hier doorheen loopt, kan diegene ook last krijgen van voetschimmel. Je kunt het bijvoorbeeld oplopen bij zwembaden, sport- of doucheruimtes.

Er zijn een aantal situaties waarin je sneller last kunt krijgen van voetschimmel. Bijvoorbeeld wanneer je vaak doucht of in bad gaat en veel zeep of shampoo gebruikt. Maar ook wanneer je afweersysteem lager is of wanneer je een huidziekte hebt, kan de schimmel optreden.

Zó kom je er weer vanaf

Het is vooral belangrijk dat je na het douchen je voeten goed droogmaakt met een aparte handdoek die je niet voor de rest van je lichaam gebruikt. Probeer tijdens het douchen je voeten te wassen zonder zeep en spoel ze goed af na het gebruik van shampoo. Je voeten hebben lucht nodig, dus zorg dat je schoenen draagt die goed kunnen luchten, zoals sandalen of schoenen van linnen of leer.

Tip: Na het goed afdrogen van je voeten kun je een drogend poeder tussen de tenen gebruiken, zoals talkpoeder. Dit zorgt ervoor dat de schimmel eerder verdwijnt.

Crème-behandeling

Naast een aantal aanpassingen in je douche-routine, kun je voetschimmel ook behandelen met een crème tegen schimmel. Kies dan voor een terbinafine-, miconazol- of clotrimazol-crème. Je kunt ze gewoon kopen bij de drogist of apotheek en smeert ze twee keer per dag op de plekjes. De schimmel zal langzaam verdwijnen, maar smeer niet langer dan twee weken.

Eventuele schimmelpillen

Wanneer de schimmel op de zijkant of onderkant van je voet zit, dan zit deze waarschijnlijk dieper in de huid en dan kan een crème misschien niet goed genoeg werken. Je kunt dan de huisarts om advies vragen, deze schrijft wellicht pillen voor tegen schimmel.

Heb je last van voetschimmel? Behandel je voeten dan nu. Het mooie weer komt eraan en je wilt natuurlijk wel met poezelige voetjes de zomer in!

Bron: thuisarts