Zo zorg je dat je niet ziek wordt van je airco

Het is je vast al eens opgevallen dat je de warmte op vakantie een stuk beter kunt verdragen dan hier in Nederland. De reden heeft alles te maken met luchtvochtigheid. Des te vochtiger de lucht, des te benauwder jij je voelt. Airco’s spelen daar handig op in met condensatie. Ze koelen én ontvochtigen de lucht in huis.

Precies droog genoeg

Addertje onder het gras: die koele, droge lucht kan er tegelijkertijd voor zorgen dat je slijmvliezen geïrriteerd raken. Gelukkig is er een simpele oplossing voor. Het enige wat je hoeft te doen, is de luchtvochtigheidsgraad veranderen door met de instellingen te puzzelen. Tussen 45 en 60 procent is ideaal om droge ogen en een dito keel te voorkomen.

Oh, en je bent vast ook bekend met de airco-nek die je in de auto vaak krijgt. Die is óók makkelijk te vermijden.

Tijd voor een APK’tje?

Het andere uiterste is ook mogelijk, namelijk dat je neusgaten niet droog, maar juist vochtig worden. Hallo, snotneus. Het probleem kan ’m zitten in het onderhoud van je airco. We oordelen niet, maar wanneer was de laatste keer dat je het filter hebt vervangen?

Het filter zorgt ervoor dat pollen, bacteriën en schimmels niet terechtkomen in de lucht die jij inademt. Zit het filter vol, dan gaat het diezelfde dingen juist door de kamer rondblazen.

Koelt een berg, kost een beetje

Dat een airco tijdens een hittegolf zowat tot primaire levensbehoefte kan worden gebombardeerd, staat buiten kijf. Maar heb je eigenlijk enig idee wat het kost om het hoofd koel te kunnen blijven houden? We zochten het voor je uit.

Bron: RTL Nieuws