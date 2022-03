Zólang moet je in de zon zitten om voldoende vitamine D op te nemen

En zit daar nog verschil in wanneer je dit doet? Krijg je hartje zomer sneller vitamine D binnen dan wanneer je in de vroege lente even buiten zit?

Zonlicht

Vitamine D is erg belangrijk voor je gezondheid en welzijn. Je lichaam heeft het nodig voor veel vitale processen, waaronder het behouden van een stralende huid en het opbouwen en onderhouden van sterke botten en tanden. Je kunt vitamine D binnenkrijgen via voeding, zoals vette vis, maar de voornaamste bron is natuurlijk zonlicht. Dus hup, naar buiten!

Het advies

Het advies is om dagelijks een kwartier tot halfuur in de buitenlucht te zijn tussen 11.00 en 15.00 uur. Belangrijk is dat je hoofd en handen onbedekt zijn. Hoe meer huid je blootstelt aan zonlicht, hoe sneller je voldoende vitamine D aanmaakt. En ja, ook als het bewolkt is en de zon niet te zien is, maakt je lichaam vitamine D aan.

Alleen in de winter is een kwartiertje helaas niet voldoende. Dan schijnt de zon helaas niet sterk genoeg, waardoor ook de welbekende winterdip ontstaat. Je kunt dan supplementen slikken om ervoor te zorgen dat je lichaam voldoende vitamine D binnenkrijgt.

Verschillende factoren

Hoelang je précies nodig hebt, hangt dus van veel verschillende factoren af. Een kwartier tot halfuur is in de lente en zomer ruim gerekend om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende vitamine D aanmaakt. Uit Brits onderzoek blijkt dat voor mensen in het Verenigd Koninkrijk in lente en zomer drie keer per week dertien minuten blootstelling aan zonlicht voldoende is om je vitamine D-peil gezond te houden. Terwijl een andere studie aantoont dat mensen in Noorwegen 30 minuten zonlicht nodig hebben. Daarom ligt het advies in het midden.

Kleur van je huid

Bovendien duurt het voor personen met een donkere huidskleur net iets langer dan voor degenen met een lichte huid. Daarnaast is de middag de beste tijd om naar buiten te gaan, omdat dan de zon op het hoogste punt staan en de UVB-stralen het meest intens zijn. Uit onderzoek blijkt dat je dan minder tijd nodig hebt om voldoende vitamine D aan te maken.

Symptomen en zonnebrand

Mocht je in deze symptomen herkennen, is het tijd om vaker naar buiten te gaan. Ook kun je aan je huid zien of je een vitamine D-tekort hebt. En kun je eigenlijk te veel vitamine D binnenkrijgen? Je leest het hier.

Vergeet ook niet je huid in te smeren met zonnebrandcrème. Geen enkele soort zonnebescherming beschermt je huid volledig. Dit betekent dat er altijd UV-straling op je lichaam komt en je dus vitamine D aanmaakt. Ook wanneer je zonnebrandcrème gebruikt.

Beautyvlogger Susan legt uit hoe je veilig geniet van de zon:

Bron: Healthline, Thuisarts