Zonneallergie is erg vervelend, maar gelukkig valt er wat te doen tegen die jeukende rode bultjes.

Wat is zonneallergie?

Bij zonneallergie, ook wel polymorfe lichteruptie (PMLE) genoemd, reageert je huid overgevoelig op uv-licht of kunstmatige bronnen zoals zonnelampen. Het is een huidaandoening waarbij blootstelling aan zonlicht een reactie op je huid veroorzaakt. Dit is een rode, jeukende uitslag die soms zelfs pijn kan doen.

Uv-straling kun je niet zien, dus ook achter glas of in de schaduw kan je huid gevoelig reageren op de zon. De zonne-uitslag die ontstaat bij een zonneallergie verschijnt meestal uren of soms dagen na blootstelling aan de zon. Het kan zich overal op het lichaam ontwikkelen, zolang het direct contact heeft gehad met de zon. Sommige soorten zonneuitslag komen alleen voor op de huid die in de herfst en winter meestal bedekt is, zoals je borst of armen.

Hoe lang heb je er last van?

Meestal verdwijnen de klachten na zeven tot tien dagen, maar dat gebeurt alleen als je verdere blootstelling vermijdt. Zonneallergie lijkt iets te zijn dat vooral in de zomer voorkomt, maar dat is niet waar. In het voorjaar is je huid nog niet gewend aan de zonnestralen, waardoor je huid kwetsbaarder is en zonneallergie vaker voorkomt.

Symptomen

De symptomen van zonneallergie verschillen per persoon, maar over het algemeen hebben de meeste mensen last van:

Wanneer je na blootstelling aan de zon flauwvalt, moeite hebt met ademen of last hebt van andere allergiesymptomen, dan heb je waarschijnlijk zonne-urticaria. Dit is een ernstige vorm waarbij de symptomen al binnen een paar minuten na blootstelling aan de zon optreden.

Oorzaak zonneallergie

Iedereen kan last krijgen van zonneallergie. Je hoeft hier in het verleden nog geen last van te hebben gehad, want het kan zomaar ineens ontstaan. Ook hoef je niet verbrand te zijn om allergisch op de zon te reageren.

Artsen zijn nog steeds aan het uitzoeken wat precies de oorzaak is van zonneallergie. Wat wel duidelijk is, is dat er risicofactoren zijn voor het krijgen van uitslag. Zo hebben vrouwen wat meer kans op zonneallergie dan mannen. Verder hebben deze mensen sneller last van zonneuitslag:

Mensen met een lichte huid

Mensen die wonen in noordelijke regio’s, zoals Scandinavië, Centraal-Europa en de Verenigde Staten

Mensen met familieleden die zonneuitslag hebben

Mensen die in hooggelegen gebieden wonen

Behandelingen bij zonneallergie

Artsen en dermatologen adviseren niet altijd een behandeling voor zonneallergie, aangezien de uitslag binnen enkele dagen weer verdwijnt. Dit hangt natuurlijk af van de ernst van de uitslag. Er zijn namelijk wel remedies die kunnen helpen bij het beheersen van de uitslag:

Koud kompres

Koude kompressen of een koel bad kunnen helpen om de jeuk en pijn te verlichten.

Anti-jeukcrème

Als de uitslag jeukt, kun je een anti-jeuk corticosteroïdecrème krijgen bij de huisarts. Zo voorkom je dat je heel je huid openkrabt.

Vochtinbrengende crème

Heb je geen anti-jeukcrème in huis, dan kun je ook zachte vochtinbrengende crème gebruiken om de jeuk van een droge of geïrriteerde huid te verlichten.

Tabletten

Cetirizinetabletten, die mensen soms innemen tegen de hooikoorts, kunnen ook werken bij zonneallergie. Ze werken namelijk anti-allergisch. Bij een allergische reactie komt er in het lichaam een stof vrij die histamine wordt genoemd. Histamine is de belangrijkste veroorzaker van de klachten bij een allergie. Cetirizine blokkeert de werking van histamine, waardoor de klachten afnemen.

Zonneallergie voorkomen

Het is moeilijk om uv-straling helemaal te vermijden. Je huid kan ook gevoelig reageren als je achter glas of in de schaduw zit. Daarom is het belangrijk om de zon zoveel mogelijk te ontwijken. We geven je wat tips:

Laat je huid rustig wennen aan de zon. Bouw langzaam op en trek niet ineens al je kleren uit om te gaan zonnen.

Zorg dat je veilig zont . Gebruik een goede zonnebrandcrème met minstens SPF 30. Let op: belangrijk is dat die ook goede uva-bescherming bevat.

Gebruik een olievrije zonnebrandcrème. In normale zonnebrandcrème bevat vaak olie, maar dit kan als een vergrootglas op je huid werken. Hierdoor worden de symptomen extra hevig. Door voor een olievrije zonnebrandcrème te kiezen, voorkom je dat je last krijgt van zonneallergie.

Soms kan preventieve lichttherapie helpen om zonneallergie te voorkomen, aangezien je huid zo wordt voorbereid op uv-stralen

In de video hieronder laat beautyvlogger Susan zien welke zonnebrand zij gebruikt, welke factor je minimaal nodig hebt en hoeveel en hoe vaak je zonnebrand nou eigenlijk moet aanbrengen:

Bron: Healthline