Zoveel calorieën verbrand je als je de Nijmeegse Vierdaagse loopt

De Nijmeegse Vierdaagse is een van de grootste wandelevenementen ter wereld, dat jaarlijks duizenden deelnemers van over de hele wereld trekt. Gedurende vier dagen wandelen de deelnemers door de prachtige Nederlandse landschappen, waarbij ze worden aangemoedigd door alle enthousiaste toeschouwers. Naast de persoonlijke prestatie en de onvergetelijke ervaring levert het nog wat extra op: tijdens deze intense wandeltocht verbrand je namelijk heel wat calorieën. Maar hoeveel precies?

Calorieën verbranden tijdens Nijmeegse Vierdaagse

Het aantal calorieën dat je verbrandt tijdens het wandelen wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder je gewicht, lengte, geslacht, leeftijd en de intensiteit van de activiteit. Daarom heeft het Voedingscentrum een makkelijke rekensom bedacht. Al heb je daar wel je MET-waarde voor nodig. Dit is de hoeveelheid verbrande kilocalorieën per kilo lichaamsgewicht, per aantal uur. Iemand die zwaarder is verbrandt meer calorieën per uur, omdat hij of zij dit gewicht elke stap (extra) verplaatst. Er zit dus verschil in. Daarom hebben we een makkelijke berekening gemaakt:

Rustig wandelen

Wandel je rustig, dus drie tot vijf kilometer per uur? Dan verbrand je als volwassene 3,5 calorieën per uur per kilo lichaamsgewicht. Dus weeg je 70 kilo, dan loop je er met één uur wandelen al zeker 175 calorieën vanaf.

30 kilometer op rustig tempo

Loop je de Nijmeegse Vierdaagse van 30 kilometer, dan ben je elke dag zo’n 6 uur lang op een rustig aan het wandelen. Je verbrandt dan 1.050 calorieën per dag. Maak je alle vier de dagen vol? Dan heb je aan het einde van de Vierdaagse maar liefst 4.200 calorieën verbrand. Dat zijn bijna 5 pizza's, 21 frikandellen óf 18 broodjes hamburger.

40 kilometer op rustig tempo

Met vier keer de 40 kilometer-route op rustig tempo verbrand je vier keer 1.400 calorieën per dag. Dat is in totaal 5.600 calorieën.

50 kilometer op rustig tempo

En met vier keer de 50 kilometer-route op rustig tempo verbrand je vier keer 1.750 calorieën per dag. Dat is 7.000 calorieën in totaal.

Stevig wandelen

Onder stevig wandelen wordt een snelheid van 5 tot 6 kilometer per uur verstaan. Daar verbrand je volgens het Voedingscentrum 4,3 calorieën per uur mee. Als we dan weer uitgaan van 70 kilo, verbrand je na een uur stevig wandelen al 301 calorieën.

30 kilometer op snel tempo

Met 30 kilometer lang stevig wandelen, ben je 1.505 calorieën kwijt. Na vier dagen, zijn dat in totaal 6.020 calorieën. Dat staat gelijk aan bijna 7 pizza's, 30 frikandellen of 26 broodjes hamburger.

40 kilometer op snel tempo

Met vier keer de 40 kilometer-route op snel tempo verband je ongeveer vier 2.006 calorieën. Dat staat gelijk aan in totaal 8.026 calorieën.

50 kilometer op snel tempo

Met vier keer de 50 kilometer-route op snel tempo verbrand je ongeveer vier keer 2.508 calorieën. In totaal ben je na de Nijmeegse Vierdaagse dus 10.033 calorieën in totaal kwijt.

Vergeet niet goed te eten

Zo zie je maar, je verbrandt behoorlijk wat calorieën als aan de Vierdaagse meedoet. Het is daarom van cruciaal belang om goed voor jezelf te zorgen tijdens deze wandeltocht. Gezien de intensiteit en de duur van het evenement, is het essentieel om je lichaam voldoende brandstof te geven om te presteren en te herstellen. Zorg ervoor dat je voldoende koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten binnenkrijgt om je energieniveaus op peil te houden. Zorg dat je voldoende eten bij je hebt, zoals bananen, boterhammen, gekookte eieren, mueslirepen en noten. Daarnaast is het heel belangrijk om voldoende water te drinken. Een goede hydratatie voorkomt uitdroging of oververhitting, vooral tijdens warme zomerdagen.

Voor een lange wandeltocht is een goede voorbereiding erg belangrijk, dat kunnen alle Nijmeegse Vierdaagse-wandelaars beamen. Wandelvloggers Eva en Nicola geven de gouden tip voor schoenen én verklappen wat je nodig hebt tijdens een langere tocht:

Bron: Het Voedingscentrum