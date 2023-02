Zoveel calorieën verbrand je extra als je op de fiets naar je werk gaat

Nederlanders reizen gemiddeld negentien kilometer van huis naar hun werk. De een doet dat met de auto, de ander met de trein en deel van de mensen gaat op de fiets naar het werk. Als je een paar kilometer van huis werkt, is dat natuurlijk een makkelijke keuze. Als het een langere afstand is, kiezen we toch massaal voor de makkelijkere optie. Zonde! De tijd die je nu in de auto, bus of trein doorbrengt kan je namelijk veel mee opleveren als je op de fiets zou zitten. Dat is natuurlijk goed voor je fysieke gesteldheid, maar ook je mentale gezondheid krijgt een boost van fietsen. Lees: meer focus, creativiteit en minder stress.

Op de fiets naar je werk

Fietsen naar je werk betekent dat je binnen je reistijd al beweegt, dus hoef je jezelf als je thuis bent niet meer naar de sportschool te slepen of moed te verzamelen om toch dat rondje te gaan rennen. Want met een langere afstand fietsen verband je echt een hoop calorieën.

Met rustig fietsen (zo'n 16 kilometer per uur) verbrandt een volwassene van 70 kilo zo’n 280 kcal in een uur. Als we uitgaan van het gemiddelde van 19 kilometer van huis naar kantoor, fiets je daar dus zo’n 71 minuten over. In die 71 minuten verbrand je 330 kcal. En je moet natuurlijk ook nog terug! Op een dag verbrand je dan dus 660 kcal meer dan wanneer je de fiets zou laten staan.

Veel extra calorieën verbranden

Ben jij een snellere fietser? Bij een snelheid van 18 kilometer per uur verbrand je op een afstand van 19 kilometer (waar je dan 63 minuten over fietst) zo’n 500 kcal. Dat zijn dus zo 1000 kcal per dag extra! Fiets je helemaal als een razende (20 km per uur) dan verbrand je met 19 kilometer fietsen (waar je dan 57 minuten over doet) 530 kcal per enkele reis.

Als je niet helemaal bezweet op kantoor aan wil komen, kun je natuurlijk ook op de elektrische fiets gaan. Dat levert je op het gebied van calorieën natuurlijk wel wat minder op, maar het is nog steeds meer dan wanneer je in de bus, trein of auto zit. Als je met normale ondersteuning op een elektrische fiets zo'n 18 kilometer per uur fietst, dan verbrand je 180 kcal in een uur. Met 19 kilometer fietsen (in 63 minuten) verbrand je dan toch zo’n 190 calorieën. Dat is per dag toch bijna 400 kcal extra en dus meer dan de moeite waard.

Bron: Voedingscentrum, Fietsenwinkel.nl, Pbl.nl