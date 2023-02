Zoveel calorieën verbrand je extra per dag als je een hond hebt

En dan is toch een groot voordeel ten opzichte van kattenbaasjes, vogelbaasjes en konijnenbaasjes.

Calorieën verbranden met het uitlaten van de hond

Hoeveel calorieën je per dag verbrandt met het uitlaten van je hond, hangt natuurlijk af van verschillende factoren. Zo is geen enkele hond hetzelfde wat betreft uitlaatwensen. Een jonge, fitte hond wil misschien wel vijf keer per dag minimaal een uur met je lopen. En het liefst ook nog eens op hoog tempo. Heb je een ouder exemplaar? Dan is-ie misschien met moeite drie keer per dag naar buiten te slepen voor een kwartiertje wandelen in slentertempo.

Afhankelijk van duur en tempo

Hoeveel calorieën je verbrandt is dus een persoonlijke rekensom. Laten we ons er eens aan wagen! Met een uur wandelen met je hond kun je 150 tot 250 calorieën verbranden. Lopen jij en je viervoeter niet zo snel (lees: 3 kilometer per uur), dan zul je rond de 150 calorieën per uur verbranden. Bij 4 kilometer per uur is dat 195 calorieën en bij 5 kilometer per uur is dat 250 calorieën.

Voorbeeldsom

Nu loop je waarschijnlijk niet altijd een uur, maar misschien ook weleens een kwartiertje of een half uur. Voorbeeldsom: loop je drie keer per dag een kwartier met je hond en maak je daarnaast nog een grote wandeling van een uur? En loop je ongeveer 4 kilometer per uur? Dan verbrand je zo’n 341 calorieën op een dag.

Hoeveel verbrandt de hond?

Of je hond net zoveel calorieën verbrandt als jij? Zeker niet! Een hond van 9 kilo raakt ongeveer 64 calorieën per uur kwijt tijdens het wandelen. Dat is maar goed ook, want een hond krijgt een stuk minder calorieën binnen dan een mens. Hoeveel dat is? Ook daar is een sommetje voor. Een volwassen hond moet elke dag 30 calorieën per kilo lichaamsgewicht plus 70 calorieën opnemen om voldoende energie te hebben. Reken maar uit!

Het is de nachtmerrie van elk hondenbaasje: er is iets met je hond aan de hand en je hebt geen idee wat. Als jouw hond last heeft van een steeds dikkere buik, kán het zijn dat-ie een maagkanteling heeft:

Bron: Vriendin, Dogline