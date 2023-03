Zoveel calorieën verbrand je met een uurtje fietsen Beeld iStock

Zoveel calorieën verbrand je met een uurtje fietsen

De lente hangt in de lucht! Tijd om weer lekker naar buiten te gaan. Ga bijvoorbeeld eens een stuk fietsen: het is niet alleen goed om in de buitenlucht te zijn, maar je verbrandt er ook nog eens aardig wat calorieën mee.