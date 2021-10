Zóveel calorieën zitten er dus in honing

Zelfs in de prehistorie was honing al een populair goedje. Toen waarschijnlijk nog niet als vervanger van de witte suikerklontjes van Van Gilse, maar toch. Gelukkig hoeven wij niet meer zelf in boomstammen te klimmen voor een scheutje honing; imkers gaan vakkundig te werk, en wij hoeven er alleen maar voor naar de supermarkt. De bijen werken nog het hardst, trouwens. Voor elke 10 gram honing bezoekt een bij maar liefst 400.000 bloemen. Goed, genoeg over de bloemetjes en de bijtjes: we zouden het hebben over de calorieën.

Calorieën

In één eetlepel honing - dat is zo’n 20 gram - zitten 64 calorieën. Dat is net zoveel als een hardgekookt ei, een klein beetje meer dan een appel en ietsje minder dan een banaan. Als je wat minder calorieën binnen wilt krijgen, is zo’n scheutje honing in je thee dus niet zo onschuldig als het lijkt. Zeker wanneer je je bedenkt dat er maar één calorietje in maar liefst 100 gram thee zit; reken maar uit hoeveel calorieën je dus uitspaart met al die kopjes thee waar je even géén honing in doet. En dan hebben we het nog niet eens over de suikers: 16 van die 20 gram honing bestaat uit suiker. Klinkt niet best. Toch is de honing niet zo horror als het nu lijkt.

Rauwe honing of gewone suiker

Van een beetje suiker en wat calorieën krijg je namelijk niets, sterker nog: je lichaam heeft het soms gewoon nodig. Wanneer je dus een gezond voedingspatroon hebt, kan honing in bepaalde gevallen gezonder zijn dan gewone suiker. Inderdaad, in bepaalde gevallen, want het hangt er een beetje vanaf welk soort honing of suiker je in handen hebt. Zo kunnen suikers flink bewerkt zijn, terwijl rauwe honing uit natuurlijke suikers en nog een handjevol goede voedingsstoffen bestaat. Tegelijkertijd zijn de meeste supermarkthoningen tijdens de productie zo verhit, dat er van die voedingsstoffen weinig meer over is. De discussie over de gezondheidsvoordelen van honing boven gewone suiker zal voorlopig niet staken, maar het lijkt erop dat rauwe honing als winnaar uit de bus gaat komen.

Bron: Voedingscentrum, Gezondheidswinkel en Nectar & Co