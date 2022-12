Zóveel calorieën zitten er in een banketstaaf

Dit weekend en de komende dagen vieren veel Nederlandse gezinnen Sinterklaas. Daar horen pakjes, gedichten en surprises bij, maar natuurlijk ook het nodige snoepgoed.

Decembersnacks

Misschien ben jij wel een echte pepernotenknager. Snappen we, want dat vinden wij ook erg lekker (deze pepernoten vonden wij het beste). Maar waar we ook van kunnen smullen: een banketletter of -staaf.

Hoeveel calorieën in een banketstaaf?

Geniet, maar eet met mate, is wel van toepassing op deze snack. We hebben namelijk eens opgezocht hoeveel calorieën er eigenlijk in zo’n amandelstaaf zitten. Het verschilt een beetje per banketletter, maar in de roomboter amandelstaaf van Albert Heijn zitten bijvoorbeeld 441 calorieën per 100 gram. De hele staaf is 250 gram wat betekent dat je meer dan 1100 calorieën binnenkrijgt als je ’m in je eentje oppeuzelt!

De mensen bij Albert Heijn gaan er vanuit dat je tien porties uit zo’n staaf haalt. Haha! Maar goed, als je dat écht doet, valt het natuurlijk mee. Dan krijg je ‘slechts’ 110 calorieën binnen.

Banketletter invriezen

Wil je de amandelstaaf niet in één keer opeten? Vries de rest dan in. Verpak de banketstaaf goed in een stuk vershoudfolie, een diepvriesbak, of een diepvrieszak. Zo heb je met kerst ook nog een lekker hapje.

Bron: AH