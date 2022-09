Zoveel geld geef je in je hele leven uit aan menstruatieproducten

Tampons, maandverband, de menstruatiecup of menstruatieondergoed: inmiddels zijn er veel verschillende producten verkrijgbaar die je tijdens de menstruatie kunt gebruiken. Maar die producten zijn allemaal niet gratis. Per maand zijn het misschien niet de grootste uitgaven, maar als je het allemaal bij elkaar optelt kun je een leuke reis maken van dat bedrag.

Om uit te rekenen hoeveel geld je in je leven kwijt bent aan menstruatieproducten hebben we gekeken naar de producten van de bekendste merken. Het kan dus zijn dat je wat minder uitgeeft, als je producten van een goedkoper (huis)merk gebruikt.

Tampons

We beginnen met tampons. Volgens de Nederlandse vereniging van gynaecologie gebruik je als je ongesteld bent zo'n zeven tot acht maandverbanden of tampons per dag. We gaan in dit rekenvoorbeeld dus uit van 8 tampons per dag. Uit onderzoek van het Julius Center in het UMC Utrecht uit 2007 blijkt dat vrouwen gemiddeld 451 keer ongesteld worden. Gemiddeld duurt dat zes dagen. Dat betekent dan weer dat je 48 tampons gebruikt per keer dat je ongesteld bent.

Een doosje met 32 tampons van het bekendste merk kost 5,19 euro. Dat is dus 0,16 per tampon. Dan volgt nu de rekensom. Je gebruikt tijdens de 451 keer dat je ongesteld bent in je leven 21.648 tampons. Als je dat vermenigvuldigt met de prijs komt dat neer op een bedrag van 3463 euro. Je leest het goed: vierendertighonderddrieënzestig euro.

Maandverband

Over maandverband kunnen we kort zijn. Wanneer je ongesteld bent, gebruik je ook zo'n acht maandverbanden per dag. Ook maandverband kost net als een tampon 0,16 cent per stuk, dus in een heel leven betaal je ook ruim 3400 euro als je maandverband gebruikt.

Menstruatiecup

Dan de menstruatiecup. Een duurzamer alternatief, want dit product kun je hergebruiken. Is het daardoor ook een stuk goedkoper dan maandverband en tampons? Absoluut. Een menstruatiecup gaat gemiddeld 5 tot 10 jaar mee. Vrouwen menstrueren gemiddeld 38 jaar. Als we er vanuit gaan dat je een cup dus zo'n 7,5 jaar kunt gebruiken dan heb je er in een heel leven een stuk of vijf nodig. De prijzen voor menstruatiecups verschillen, maar minimaal 20 euro ben je wel kwijt. Dan zou je in een heel leven slecht 100 euro kwijt zijn, dus een wat duurdere variant kan er ook best vanaf.

Menstruatieondergoed

Geen tampons, maandverband of menstruatiecup gebruiken en toch niet doorlekken? Dat is de belofte van menstruatieondergoed. Dit ondergoed wordt steeds populairder. Ook dit product gooi je niet na één keer gebruiken weg en is daarom een stuk voordeliger om te gebruiken als je ongesteld bent.

De verkopers van menstruatieondergoed zeggen dat je een menstruatieonderbroek zo'n 12 uur lang kunt dragen. Voor het slapen doe je dus een nieuwe onderbroek aan, maar in sommige gevallen - afhankelijk van hoeveel bloed je verliest - kan het ook nodig zijn om in de loop van de dag je onderbroek even te wisselen. We gaan er voor de zekerheid dus vanuit dat je drie onderbroeken per dag gebruikt. Je wil het risico niet lopen dat je er een dag geen hebt, dus hebt er dan in totaal zeker zes nodig.

Menstruatieondergoed gaat zo'n twee tot vijf jaar mee. We kiezen voor de middenweg en gaan uit van 3,5 jaar. Dat zou betekenen dat je als je 38 jaar menstrueert elf keer een nieuw setje onderbroeken moet kopen. Voor een menstruatieonderbroek betaal je zo'n 20 euro. Dat betekent dat je voor de 66 onderbroeken die je in je leven nodig hebt zo'n 1300 euro kwijt bent.

Uitgaven menstruatieproducten

De verschillen tussen maandverband, tampons, de menstruatiecup en -ondergoed zijn dus nogal groot. We zetten de uitkomsten nog even op een rijtje:

Menstruatiecup: 100 euro

Menstruatieondergoed: 1300 euro

Tampons en maandverband: 3463 euro