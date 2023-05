Zóveel invloed heeft alcohol op je cholesterol

Over de invloed van alcohol op het cholesterolgehalte doen wisselende verhalen de ronde. Meerdere websites stellen zelfs dat een paar glazen alcohol geen kwaad kunnen als je een hoog cholesterolgehalte hebt. Voor degenen die van een alcoholische versnapering houden; helaas, zo simpel is het niet.

Cholesterol verlagen

Een kleine hoeveelheid alcohol per dag kan de totale hoeveelheid cholesterol in je lichaam inderdaad licht verlagen, hierdoor wordt het dichtslibben van de bloedvaten door cholesterol (de zogenoemde plaquevorming) een beetje tegengegaan. Dat geldt echter alleen bij ongeveer één glas per dag én alleen voor gezonde mannen boven de 40 en gezonde vrouwen na de overgang.

Addertje onder het gras

Dat er een verband is tussen alcohol en cholesterol klopt dus. Dit komt doordat alcohol het goede HDL-cholesterol in je bloed iets verhoogt. Goed cholesterol zorgt ervoor dat slecht cholesterol (LDL-cholesterol) wordt afgevoerd naar de lever, waar het kan worden afgebroken. Maar er zit een addertje onder het gras: te veel alcohol tast namelijk de werking van je lever aan, waardoor de slechte cholesterol minder goed kan worden afgevoerd. En dat kan weer leiden tot een verhoogd cholesterol; een van de risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen. Al met al kunnen we dus concluderen dat alcohol niet helpt om je cholesterolgehalte in balans te houden.

Niet het enige risico van alcohol

Het is inmiddels algemeen bekend dat het drinken van alcohol überhaupt niet goed voor je is. Zowel het Voedingscentrum als de Gezondheidsraad is er duidelijk over: de nadelen van dagelijkse alcoholconsumptie zijn vele malen groter dan de voordelen. Hun advies is om sowieso geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan één glas per dag, omdat het risico op bijvoorbeeld borstkanker, zelfs bij matig alcoholgebruik, verhoogd is. Ook het risico op een hoge bloeddruk of een hartziekte wordt bij regelmatig alcoholgebruik groter. Tijd dus om dat éne glaasje wat vaker te laten staan.

Bron: Gezondheidsnet