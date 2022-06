Zóveel kilo zwaarder kun je worden bij warm weer

Als het buiten erg warm is en de weefsels in je lichaam moeite hebben met het afvoeren van vocht, kan het zijn dat je weegschaal een tikkie meer aangeeft dan normaal. Niet alleen de warmte, maar ook hormoonschommelingen en beweging kan in combinatie met warmte invloed hebben op je gewicht. Zo kun je tot wel twee kilo zwaarder zijn als het buiten warm is.

Vochtophoping

Het menselijk lichaam bestaat voor zeventig procent uit water, wat uit je bloed naar je weefsels stroomt. Je lymfeklieren spelen hier een grote rol in. Als dit systeem niet goed werkt, kan het zijn dat je lichaam meer vocht opslaat dan normaal. Vochtophoping kan in je hele lichaam plaatsvinden, maar het vaakst in je voeten, enkels en handen.

Die zwaartekracht altijd...

Warm weer kan een trigger zijn voor deze vochtophopingen in het lichaam, omdat de hitte de bloedvaten doet uitzetten om warmte te verliezen. Er komt dan meer vocht vrij, dat door de zwaartekracht naar de uiteinden van je ledematen wordt vervoerd. De reden waarom je ringen bij warm weer vaak ineens een stuk strakker om je vinger zitten.

Wat je eraan kunt doen

Het goede nieuws is dat vochtophoping en daarmee een kleine verhoging in je lichaamsgewicht tijdelijk is. Als het buiten afkoelt, zal ook het overtollige vocht uit je lichaam worden gevoerd. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar genoeg drinken helpt dit proces versnellen. Heb je vaak last van vochtophoping in je benen en of voeten, ga dan met regelmaat een kwartier met je benen omhoog liggen.

