Zóveel koppen koffie per dag drinken is slecht voor je nieren

En als we het onderzoek mogen geloven, gaat de kwestie zo ongeveer de helft van de mensen aan.

Overdaad schaadt

Verreweg het belangrijkste voordeel dat het zwarte goud ons te bieden heeft: meer energie. Zonder zonneschijn moeten we tenslotte íéts om de dag fluitend door te komen. Daarnaast gaat het ontstekingen tegen en is het goed voor je hartgezondheid. Toch geldt ook in het geval van koffie: overdaad schaadt. Drink je namelijk meer dan drie koppen per dag, dan heb je een grotere kans op nierschade.

Kwaaltjes

Het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Network Open rept over een bepaald gen dat het risico op nierschade bij koffiedrinkers verdrievoudigt. Het CYP1A2-gen in kwestie zorgt ervoor dat mensen cafeïne langzamer metaboliseren, en volgens de wetenschappers heeft ongeveer de helft van de mensen ‘m in het lichaam. Je bloeddruk kan verhogen wanneer je teveel cafeïne in je systeem hebt (bijvoorbeeld omdat het langzamer wordt afgebroken), dat maakt het zo’n bitter pilletje voor je nieren.

En het was bepaald geen huis-, tuin- en keukenstudie waaruit dit bleek. Aan het onderzoek deden 604 proefpersonen in de leeftijd van 18 tot 45 jaar mee. Zij werden zestien jaar lang gevolgd. Eens in de zoveel tijd werden zij gecontroleerd op overtollig eiwit in de urine, abnormaal filterende nieren en een hoge bloeddruk. Wat bleek? Degenen die cafeïne slechter verdroegen en drie of meer koppen per dag dronken, hadden respectievelijk een 2.7, 2.5 en 2.8 groter risico op voorgenoemde kwaaltjes.

Kleine disclaimer: de proefkonijnen hadden allemaal al een hoge bloeddruk voordat ze aan het onderzoek begonnen. Volgens Melissa Prest, woordvoerster van de Academy of Nutrition and Dietetics, is dus niet met honderd procent zekerheid te zeggen of cafeïne de enige en echte boosdoener is geweest, aangezien een hoge bloeddruk één van de meest voorkomende symptomen van chronische nierziekten is.

Pieken of dalen?

Hoe je weet of je CYP1A2 hebt? Dat kun je testen door een bloed- of speekselmonster te laten afnemen. Ook een optie: kijk simpelweg hoe je reageert nadat je cafeïne hebt gedronken. Voel je ongeveer een uur daarna een piek, dan is je lichaam in staat om het snel te verwerken. Met een ‘slome stofwisseling’ profiteer je pas na vier uur van de high. Daarnaast wijzen rusteloosheid, een onrustige maag, nervositeit, irritatie, een snelle hartslag, slaapproblemen en vaker moeten plassen erop dat je gevoeliger bent voor cafeïne (en dus zeker geen drie koppen koffie per dag moet drinken).

Bron: Prevention