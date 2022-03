Zoveel minuten tuinieren staat gelijk aan een uur in de sportschool

Na een dag werken in de tuin kun je net zoveel spierpijn hebben als na een pittige work-out in de sportschool. Maar verbrand je ook net zoveel calorieën? Daar is een rekensom voor nodig.

MET-waarde

Om erachter te komen hoelang je moet tuinieren om net zoveel te verbranden als met een uur sporten in de sportschool moeten we kijken naar de MET-waarde van deze twee activiteiten. MET staat voor Metabolic Equivalent of Task. Simpeler gezegd: de hoeveelheid calorieën die je verbrandt per kilo lichaamsgewicht per uur. Dit getal loopt op als de inspanning zwaarder wordt. Voor veel activiteiten is door de Gezondheidsraad al vastgesteld hoe hoog de MET-waarde per uur is. MET-waarden van 3 tot en met 5,9 zijn matig intensieve activiteiten. MET-waarden van 6 of hoger zijn zwaar intensieve activiteiten.

Sporten is intensiever

De MET-waarde van tuinieren ligt op 3,8. Dat betekent dat een volwassene van bijvoorbeeld 70 kilo met een uurtje tuinieren zo’n 266 calorieën (1 x 3,8 x 70) verbrandt. De MET-waarde van fitness ligt op 5,5. Dat betekent dat dezelfde persoon met een uur sporten in de sportschool 385 calorieën verbrandt. Sporten in de sportschool is dus wel wat intensiever dan werken in de tuin.

Sportschool versus tuinieren

Wil je die 385 calorieën ook met tuinieren verbranden? Dan moet je dit klusje in plaats van één uur zo’n anderhalf uur (volgens de rekensom officieel 1,45 uur) volhouden. Een grote schoonmaak van de tuin kost je vaak wel meer tijd en daarmee verbrand je dus al snel meer calorieën dan wanneer je een uurtje naar de sportschool gaat.

Bron: Voedingscentrum