Zoveel procent raakt nóg eens besmet met het coronavirus

En hoe groot is de kans op meerdere keren corona?

Meerdere keren corona

Corona krijgen terwijl je het al een keer hebt gehad? Dat kan zeker. Bij de deltavariant ging het bij slechts 3% van de besmette personen om een herbesmetting. Tegenwoordig, bij de omikronvariant, is die kans groter. Nu gaat het bij 12% van de positief geteste mensen om een herbesmetting.

Vier keer raak

Waar er nog steeds veel mensen zijn die nog nooit corona hebben gehad, zijn er ook mensen die besmetting na besmetting oplopen. RTL Nieuws sprak met Anna Sanders, die maar liefst vier keer positief testte in negen maanden tijd. En ja, ze is volledig gevaccineerd.

Pechvogel

“Ik ben echt elke keer opnieuw besmet. Tussen de positieve testen door heb ik ook aantoonbaar bewijs van negatieve PCR-testen”, aldus Anna. “Ik heb tussen april 2021 en nu vier keer langer dan een week in quarantaine gezeten, en ik kan nu niet zeggen dat dat bevorderlijk is voor alles wat ik in het dagelijks leven te doen heb.”

Immuunsysteem

Hoe kan het dat sommige mensen nog nooit corona hebben gehad en anderen al víer keer? Arts-microbioloog Hans Zaaijer van bloedbank Sanquin legt uit: “Het is net zoals mensen die elk jaar verkouden worden of de griep krijgen. We hebben allemaal wel een zwak plekje in ons immuunsysteem.”

Antistoffen

Je bouwt antistoffen op als je het virus krijgt, “maar antistoffen kunnen ook weer afnemen”, vervolgt Zaaijer. “Per persoon verschilt het hoe goed die antistoffen zijn, en hoe goed de celgebonden afweer en het immuungeheugen zijn. Ook per virus verschilt dat”, aldus de expert. “Meestal is het gewoon pech door een wat zwakker punt in je immuunsysteem. En zo heb je ook dat sommige mensen simpelweg een goede afweer hebben. Ze krijgen nooit de griep terwijl anderen er een longontsteking van krijgen.”

Bron: RTL Nieuws