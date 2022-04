Zóveel procent van de mensen heeft een hoofdpijnstoornis

Met een beetje hoofdpijn valt wel te leven, maar migraine, spanningspijn of clusterhoofdpijn is wel een tikkeltje heftiger. De nieuwste cijfers over hoofdpijnstoornissen zijn dan ook schrikbarend.

De helft heeft een hoofdpijnstoornis

Maar liefst de helft van de mensen heeft weleens last van een hoofdpijnstoornis. Dit blijkt uit nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in The journal of headache and pain. De onderzoekers hebben hiervoor 357 wetenschappelijke studies geanalyseerd die tussen 1961 en 2020 zijn gepubliceerd. De meeste van deze onderzoeken hadden betrekking op volwassenen tussen de 20 en 65 jaar oud.

Op een willekeurige dag heeft maar liefst 15,8% van de wereldbevolking last van een hoofdpijnstoornis. Dat betekent dat ruim een miljard mensen vandaag hoofdpijn hebben.

Wat is een hoofdpijnstoornis?

Je hebt geen last van een hoofdpijnstoornis als je na een avond je wijn drinken opstaat met een bonkend hoofd. Tot hoofdpijnstoornis behoren dan ook ernstigere vormen, zoals migraine, sinushoofdpijn, spanningspijn en clusterhoofdpijn. Natuurlijk heeft nog steeds de een er meer last van dan de ander, maar als je last hebt van een hoofdpijnstoornis lig je het liefst op de bank met de gordijnen en je ogen dicht.

Vrouwen hebben vaker hoofdpijn

Verder kwamen er nog meer opvallende cijfers uit dit onderzoek. Zo hebben vrouwen over het algemeen vaker hoofdpijn dan mannen. Ongeveer 60% van de vrouwen heeft regelmatig last migraine, spanningspijn of een andere vorm van hoofdpijn, tegenover 44,4% van de mannen. De verschillen zijn vooral groot bij migraine. 8,6% van de mannen heeft hier last van, terwijl dit percentage bij de vrouwen een stuk hoger ligt, namelijk 17%.

Bron: Washington Post