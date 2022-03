Zoveel suikerklontjes krijgen we per dag binnen (en zo schadelijk is dat)

Toch wel schokkend: we krijgen gemiddeld 29 suikerklontjes per dag binnen. Leg dat maar eens naast elkaar op het aanrecht. Dan is het een behoorlijke rij. Moeten we ons daar zorgen om maken?

Probleem

Volgens voedingswetenschapper Guido Camps, werkzaam aan de Universiteit Wageningen, is suiker vooral een energiebron die je helpt in actie te komen. Het spul zelf is het probleem niet, de hoeveelheid die we in onze giechel stoppen wel.

“Volgens de WHO mag je per dag het equivalent van ongeveer veertien suikerklontjes binnenkrijgen. Het gaat dan natuurlijk niet letterlijk om die blokjes suiker, maar over wat je omgerekend uit je voeding haalt. De gemiddelde Nederlander eet meer dan 29 klontjes per dag”, zegt hij in de Gelderlander.

(On)natuurlijke suikers

Inderdaad, we krijgen dus meer dan het dubbele binnen dan verstandig is. En als je dat overschot niet gebruikt – om in actie te komen dus – wordt het opgeslagen als vet.

Kleine kanttekening: de helft van alle suiker uit die 29 klontjes is afkomstig uit natuurlijke suikers in bijvoorbeeld fruit, honing en melk. De andere helft is toegevoegd. Denk aan de suikers in je favoriete chocoladereep, custardcakejes en dat blikje frisdrank.

Touwen en moleculen

De reden dat toegevoegde suikers een probleem kunnen vormen, is omdat ze uit heel korte moleculen bestaan. Hierdoor kun je een suikerpiek én dip krijgen.

Camps legt het in jip-en-janneketaal uit: “De moleculen van de suikers in een glas cola bestaan uit maar twee delen, die denkbeeldig aan elkaar vastzitten met een touwtje. In je lichaam zitten allemaal enzymen – een soort schaartjes – die dat touwtje doorknippen en het suikermolecuul op die manier afbreken. In het geval van cola hoeven die schaartjes steeds maar één simpel knipje te maken, waardoor je heel makkelijk heel veel van die korte suikerdeeltjes kunt opnemen in het bloed.”

Complex netwerk

Bij voeding waar van nature suiker inzit, zoals fruit, is de kans op een suikerde veel kleiner. “De suikermoleculen in fruit zitten verscholen in een complex netwerk van vezels. Zie het als een soort kluwen touw dat om het suikermolecuul gewikkeld zit. Je lijf moet dat allereerst ‘uitpakken’ om bij de energie te komen. Je ‘schaartjes’ moeten dus veel vaker knippen om al die andere moleculen af te breken om vervolgens bij de suikers te kunnen komen. Van die sinaasappel zul je dus nooit zo’n suikerpiek krijgen als die je krijgt van het drinken van cola, ook al zit er evenveel suiker in,” legt Camps uit.

Lang verhaal kort

Conclusie: het eten van suiker is niet per definitie slecht, mits je de energie die het je oplevert gebruikt. En het liefst eet je suiker in een zo natuurlijk mogelijke vorm, want dan heb je minder last van een suikerdip.

Bron: De Gelderlander