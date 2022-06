Zóveel water moet je drinken voor een stralende huid

Water is ontzettend belangrijk voor je, maar heeft het drinken van voldoende water ook nog positieve effecten op je huid? We zochten het voor je uit.

Helpt water drinken tegen een droge huid?

“Eigenlijk niet”, schrijft Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie. Volgens haar kun je een droge huid niet zomaar wegdrinken. Pas nadat het water langs al je organen is geweest komt water als laatste aan in de huid. Heel veel heeft je huid er dus niet aan. Maar ook als je elke dag héél veel water gaat drinken, gaat je huid (helaas!) niet zomaar stralen. “Er zijn overigens wel een paar onderzoeken waaruit blijkt dat extra water drinken (een of twee liter extra per dag gedurende 30 tot 42 dagen) kan zorgen voor een toegenomen hydratatie in de huid. Deze effecten werden vooral gevonden bij mensen die (te) weinig dronken.”

Te weinig water

Wel kun je aan je huid zien of je een vochttekort hebt, dus water drinken is wel degelijk belangrijk voor een mooie, stevige huid. Het verschil zit ‘m in een droge huid of uitgedroogde huid. Voor je huid (en lichaam) is het belangrijk dat je zo’n anderhalve tot twee liter vocht per dag binnenkrijgt. “Zit je daar eigenlijk altijd ver onder? Dan zouden een paar extra glaasjes per dag wel wat winst kunnen opleveren”, legt Ultee uit. Niet alleen voor je huid, maar het is niet ondenkbaar dat je dat uiteindelijk ook zult terugzien aan je huidconditie. Aangezien water drinken veel effect heeft op je spijsvertering, kan dit automatisch ook impact hebben op je huid. “Er zijn steeds meer aanwijzingen dat veel huidklachten een relatie hebben met de werking van de darmen.”

Waterdetox

Er is overigens ook maar weinig bewijs dat een zogenoemde waterdetox kan helpen bij het afvoeren van afvalstoffen. Geloof niet alles wat je hoort of leest, want vaak is er geen wetenschappelijk bewijs voor. Ze beloven van alles, maar ook hier krijg je hoogstwaarschijnlijk geen stralende huid van.

Je huid hydrateren

Maar wat kun je dan wel doen? Smeren! Wat vooral belangrijk is, is dat je je huid goed hydrateert. Dat kun je het beste doen door onder meer een vochtinbrengende crème te gebruiken. Bovendien is het verstandig om nog andere gezichtsproducten te gebruiken die rijk zijn aan bevochtigingsmiddelen, zoals formules met hyaluronzuur of glycerine, om uitgedroogde huidcellen te hydrateren. Last van een droge huid? Als je last hebt van een droge huid, kun je het beste producten op oliebasis gebruiken. Oliën zijn de perfecte oplossing voor een droge huid.

Libelle’s challenge: dít is het effect van dagelijks 1,5 liter warm water drinken

Hier zou een video moeten staan. Er is iets fout gegaan bij het laden van het artikel.

Bron: Dr. Jetske Ultee, Healthline