Zwemmen in natuurwater? Let dan hier op

Het vooruitzicht op warm weer verhoogt ook de kans op vorming van blauwalg in natuurwater en recreatiewater. Weersite Weeronline waarschuwt dat blauwalg kan voorkomen. Omdat nog veel onduidelijk is over de gezondheidsrisico’s van blauwalg in zwemwater, wordt bij constatering ervan natuurwater altijd direct gesloten.

Blauwalg in ondiep water

Blauwalg is een bacterie die met name in ondiepe wateren voorkomt en zich daar vermeerdert. Dat vormt dan een vieze laag op het wateroppervlak waarin toxines worden geproduceerd. Het ziet eruit als een ‘groene brei of soep’.

Als de temperatuur boven de 20 graden komt, kan blauwalg ontstaan. Dat gebeurt het snelst in kleine plassen en meren. Zeewater is wel veilig, daarin komt de bacterie niet voor.

Gezondheidsklachten van blauwalg

De gezondheidsklachten die je kunt krijgen, zijn bijvoorbeeld ernstige maag- en darmklachten en hoofdpijn.

Kijk op zwemwater.nl

Voordat je ergens een duik neemt, kun je het beste eerst even op zwemwater.nl kijken. Op deze site staan namelijk honderden zwemlocaties door het hele land, die regelmatig door waterbeheerders worden gecontroleerd.

Meer onderzoek naar blauwalg

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en de Universiteit van Amsterdam gaan in de buurt van Delft in een recreatieplas onderzoek doen, om te kijken hoeveel soorten blauwalg er zijn en welke gifstoffen ze voortbrengen.

Blaasjes na het zwemmen? Zwemmersjeuk is vervelend, maar dít kan helpen:

Bron: Weeronline / Rijkswaterstaat