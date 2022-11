Zwemmerseczeem: wat kun je ertegen doen?

Hoe ziet zwemmerseczeem eruit?

De symptomen van zwemmerseczeem zijn vaak kleine (grijs)witte schilfers en kloofjes tussen de tenen. Het kan ook aan de zijkant of aan de onderkant van de voeten ontstaan. In dat geval zie je vaak rode, schilferige plekken en blaasjes of puistjes en kloven.

Waardoor krijg je zwemmerseczeem?

De huid beschermt tegen schimmels. Wanneer die bescherming minder goed werkt, kan schimmel de huid binnendringen. Zo ontstaat voetschimmel, ook wel zwemmerseczeem genoemd. Dit kan komen doordat de huid geïrriteerd en beschadigd raakt, maar ook als de voeten verweken door vocht en warmte, of als de huid te veel wordt gewassen met zeep.

Zo loop je het op

De schilfers die loskomen van de voeten, kunnen anderen besmetten. Op plekken waar je op blote voeten loopt, kun je zwemmerseczeem oplopen. Denk aan het zwembad, de sauna, doucheruimtes en sportgelegenheden. Slippers dragen is een manier om dat te voorkomen, maar dan moet je wel dit advies opvolgen.

Kan voetschimmel uit zichzelf verdwijnen?

Kuno Breen, huidexpert: “Het beste is om schimmel wel te behandelen. Ze kunnen erg hardnekkig zijn om te bestrijden. Daarnaast zijn schimmels niet alleen besmettelijk voor anderen, maar ook voor jezelf. Je kunt jezelf herbesmetten.”

Wat kun je doen tegen zwemmerseczeem?

Geen nood, het behandelen is vrij simpel. Er zijn verschillende crèmes die de schimmel bestrijden. Miconazol, clotrimazol en terbinafine werken allemaal even goed. De zalf haal je gewoon bij de drogist. Daarnaast is het verstandig om het advies te volgen van huisarts Rutger Verhoeff: “Was je voeten niet met zeep en droog ze goed af, vooral tussen de tenen. Draag katoenen of wollen sokken en goed ventilerende schoenen.”

Behandelen doe je zo

Thuisarts.nl schrijft dat het voordeel van terbinafine-crème is dat je maar één keer per dag hoef te smeren en dat doe je 1 à 2 weken. Miconazol- en clotrimazolcrème breng je tweemaal per dag aan totdat de plekjes weg zijn en dan smeer je nog een week door. Smeer dun en neem ook 2 centimeter rondom de plekken mee, is het advies van dokter Rutger. Hoe snel het zwemmerseczeem verdwijnt verschilt per persoon, maar het kan tot zes weken duren. Als je na twee weken geen verbetering merkt, is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Bij een diepe huidinfectie kan het zijn dat er antischimmelpillen nodig zijn.

Natuurlijke remedie

Liever eerst zonder zalfjes in de weer? Maak een voetenbad met water en azijn. Azijn heeft schimmeldodende eigenschappen en kan helpen om het zwemmerseczeem te verzachten. Het verlicht ook symptomen als jeuk. Er is niet voldoende onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze behandeling. Maar baat het niet, dan schaadt het niet.

Bron: Thuisarts, Dokter Rutger, Purewow