Marleen (42): “Ik ben geen ‘hysterische vrouw’, ik ben aangerand”

“Het begon anderhalf jaar geleden met een onschuldige opmerking over de tennisballen. Bij tennis heb je altijd een paar tennisballen in je broekzakken zodat je ieder moment een nieuwe bal kunt opgooien. ‘Ik zal de ballen in mijn broek alvast voor je voorverwarmen’, zei een van de andere tennisleden, Mark, regelmatig tegen me tijdens een competitie. Het kwam niet in me op dat hij daar meer mee bedoelde, totdat ik steeds vaker zijn blik ving. Zijn grijns als hij die opmerking maakte, zijn ‘oeps, nu kijk ik per ongeluk onder je rokje’ als hij dichtbij me hurkte om een bal op te pakken... daar begon het onveilige gevoel.

Met buikpijn naar de tennisclub

Met een gevoel alleen kun je niets. Dat ik ongemakkelijk werd door zijn blikken en woorden, dat ik me anders ging kleden en bewegen op het tennisveld, niemand had het door en niemand zou er iets mee kunnen als ik er al melding van maakte. Dus verzocht ik hem zelf vriendelijk om geen dubbelzinnige opmerkingen meer te maken. Hoe vaker ik vroeg en zelfs eiste dat hij stopte, hoe vaker en vunziger Mark me vertelde over die tennisballen. Hij nodigde me zelfs uit voor een avond in zijn hottub. Steeds vaker zat ik met buikpijn op de fiets naar de tennisclub. Uiteindelijk ging ik alleen nog tennissen als mijn man meeging.

Aangerand in de gang

Ondertussen voelde ik steeds vaker Marks hand langs mijn lijf glijden. Hij zei altijd sorry tijdens de handeling, maar zijn vuile lachje maakte me duidelijk dat het niet om een ongeluk ging. Zo vaak vroeg ik hem te stoppen, maar het haalde niets uit. Ik deed er alles aan om hem te ontlopen, maar toen ik in het najaar eens in mijn eentje door de donkere gang naar de toiletten liep, was hij me te slim af. Voor ik het wist duwde hij me in een hoek en voelde ik zijn handen over mijn verstarde lijf. ‘Jij wil dit ook’, zei hij. ‘Anders zou je nu wegrennen.’ Hoe leg je uit aan zo’n man dat je lichaam op zo’n moment weigert? Dat de paniek je bevriest? En dat dat niets met instemmen te maken heeft? Pas na enkele seconden kon ik het op een gillen zetten. Niemand die me hoorde, niemand die luisterde. Ook niet toen ik later totaal over mijn toeren een melding maakte bij het bestuur. Ze zeiden dat ze mijn klacht serieus namen en actie zouden ondernemen. ‘Ik heb dit ook met Mark meegemaakt’, zei iemand uit het bestuur zelfs. In de maanden die volgden zag ik Mark toch continu weer bij de club. Zijn wrok naar mij, omdat ik zijn gedrag had gemeld, zorgde er zelfs voor dat zijn gedrag erger werd. Hij maakte me op momenten waarop we per ongeluk even alleen waren, ook voor van alles en nog wat uit. Ik werd doodsbang voor die man.

Mensen geloofden hém

Nadat hij nog eens zijn handen niet wist thuis te houden, maakte ik nogmaals melding. Deze keer werd Mark wel geschorst. Wat tenniste ik weer goed als ik niet continu gefixeerd was op de ingang van de tennisclub, zenuwachtig of Mark binnen zou lopen. En wat had ik er weer plezier in om op het veld te staan. Tot zijn schorsing in december afliep, Mark terug mocht komen alsof er niets was gebeurd, hij rondbazuinde dat ik ‘dingen zag die er niet waren’ en dat hij nooit iets fout had gedaan. Dat iedereen hém vervolgens geloofde - de trouwe tennisser die wél al eeuwig in dit kleine dorp woont en bij de vereniging tenniste - had me niet moeten verbazen. Maar wat deed het pijn.

Ze vinden me een hysterische vrouw

Ik heb echt geprobeerd mensen te overtuigen van de waarheid, maar ik krijg steeds sterker de indruk dat ze mij een zeikerd vinden: een hysterische vrouw die overal grensoverschrijdend gedrag in lijkt te zien. Als ik mensen op de club vertel over Marks gedrag, wordt het nog steeds weggewuifd. ‘Marleen, negeer Mark maar gewoon’, is wat de vereniging nu tegen me zegt. En andere leden doen er doodleuk aan mee. Toen hij me laatst weer over het clubterrein achtervolgde met die blik van hem en ik het wederom op een gillen zette, kreeg ik her en der zelfs te horen dat ik niet zo overdreven moest doen. Mark liep toch alleen maar achter me aan? Het lukt me niet om mensen duidelijk te maken dat hij veel meer dan dat doet als niemand kijkt. En dat ik continu bang ben om weer ergens alleen met hem te zijn. Maar ja: hij heeft als geliefde local bonuspunten, ik heb als ‘hysterische vrouw’ alle schijn tegen.

Grensoverschrijdend gedrag in stand houden

Tennissen was altijd mijn uitlaatklep, maar het brengt me op dit moment geen plezier. Ik ben op mijn hoede, ik ben nerveus en voel me diep gekwetst door iedereen op de club, zowel de mannen als de vrouwen. ‘Zo is Mark nou eenmaal’, zei iemand laatst. ‘En dit is de maatschappij. Mensen komen soms helaas weg met vervelend gedrag.’ Ik heb deze man haarfijn verteld dat hij daar fout zat. Wie zelf besluit om weg te kijken van dit soort gedrag, om daders de hand boven het hoofd te houden uit gemak of angst, om vrouwen automatisch weg te zetten als hysterisch en om meldingen niet serieus te nemen, kiest zélf voor een maatschappij waarin grensoverschrijdend gedrag kan voortbestaan.”