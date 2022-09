Janneke & het hospice: “Ik wil meneer U. (68) helpen, troosten met de juiste woorden”

De dood is onvermijdelijk en wanneer het bijna zover is, confronterend. Meneer U. (68) zoekt naar antwoorden die Janneke niet voor hem heeft.

“Er is dus een boek over de dood.” Meneer U. (68, hallucineert, weegt inmiddels nog maar 45 kilo) waaiert zijn bijna doorzichtige hand richting zijn bedtafel waar een stapel boeken ligt. Ik zet een kom soep en bord met een zelfgemaakt kaaskoekje en salade ernaast.

“Het is een van de moeilijkste boeken ooit geschreven: Tibetan book of the dead. Waarom is het zo moeilijk, Janneke? Komt het door het onmogelijk te doorgronden onderwerp? Komt het door ons onvermogen te leven met de dood? Ons onvermogen onszelf voor te bereiden op de dood? Het is nu eenmaal de afspraak: kies je voor leven, dan kies je voor de dood. Beetje jammer, maar dat is de deal.”

Onwillekeurig zie ik een soort Jezus-figuur in dit bed, witte lakens gedrapeerd om zijn ranke heupen, een martelaar voor De Gezonden. Meneer U. haalt een hand door zijn grijze, lange dunne haar en lijkt moed te verzamelen.

Waarom stellen we uit?

“Ik ben mijn hele leven bang geweest voor een mogelijke botsing met mijn lichaam. En nu pas vindt die werkelijk plaats, op mijn 68ste. Op mijn 12e wist ik zeker dat ik de 16 niet zou halen, op mijn 28ste wist ik zeker dat ik de 32 niet zou halen. Ik wist altijd zeker dat ik niks zou halen. Nu heb ik geen tijd meer om die verloren jaren in te halen waarin ik altijd dácht aan de dood maar juist leefde. Waarom stelen we van onszelf? Waarom stellen we uit wat we diep vanbinnen willen?’

Hij houdt het pakje Oldtimers dat ik hem vorige week gaf schuin in de lucht, schudt tot er een dropje uitvalt en legt het onder zijn tong. Daarna pakt meneer U. het kaaskoekje op, goochelt ermee tussen zijn vingers. “Wat is dit?” “Een kaaskoekje”, zeg ik. Hij wentelt het tussen zijn vingers, flipt het de lucht in. Het valt uit elkaar op de grond. Verbaasd over het resultaat van zijn eigen handelen kijkt hij naar de goudgele splinters op het linoleum.

“Wij,” verzucht hij. “Wij zijn de volgende die ze laten vallen. De oudjes, de zieken, de niet-bijdragenden aan de economie. Wij kosten geld, wij leveren niets op. Ik zou het allemaal op moeten schrijven. Je ziet het pas als je er zelf onderdeel van uitmaakt.”

Veel denken is niet nodig

“Wilt u misschien een nieuw koekje? Of een boterham?” Ik wil hem graag helpen, troosten met de juiste woorden, ontkrachten wat hij zegt. Ik wil helpen, maar het enige wat binnen mijn macht ligt is hem voeden. Met een boterham zonder korstjes en met smeerkaas als opdracht, loop ik door de gang naar de keuken. Mijn oog valt op een lijstje boven het gedenkboek in de gang dat er vorige week nog niet hing. In een levendig handschrift staat er:

‘Den eerst bedank

Van jullie om mij bezorgd.

Met deze goede zal ik nooit vergeten en ik hoop dat jullie ga naar te beste en veel gezond. Plus komen meer geluk en maak meer plezier.

Veel denken is niet nodig en doe wat je kan.

Met deze schrijf moet een fout heeft omdat ik ben nooit school geweest, maar alleen dat jullie een begrijp heeft.

Dat is genoeg voor mij.

Meer is nodig.’

Het is ondertekend door meneer Li. Meneer Li tekende onze namen op papieren placemats in 3D, maakte veel ruzie en gaf dan weer een placemat om het goed te maken. Hij is hier niet zo lang gebleven. Meneer Li en meneer U. hebben elkaar nooit ontmoet. Ik snijd de korstjes van het brood, smeer de smeerkaas uit en vraag me ondertussen af of ze in een ander tijdsgewricht vrienden hadden kunnen zijn geweest. Lange meneer U., kleine meneer Li.

Onbekende bestemming

Hij slaapt als ik terugkom. Zo stil mogelijk zet ik het bord naast de soep die nog onaangeroerd naast de stapel boeken staat. Ik lees titels als Voorbij, voorbij, De ziel, Troost, Hier besta ik, Maar niet uit het hart… Zo veel boeken waarin naar betekenis wordt gezocht voor dat waar de levenden nooit de woorden voor zullen vinden. Zo veel boeken om ons te gidsen naar die ene onbekende bestemming.

Ik fluister ‘slaap lekker’ tegen meneer U., knik in de gang naar meneer Li en neem de trap in plaats van de lift vijf verdiepingen naar beneden. Het hospice ligt aan doodlopende straat. Ik kijk achterom, naar het einde. Stap op mijn fiets. En rij weg, zo hard ik kan de andere kant op.