Janneke & het hospice: “‘Sommige mensen kicken op iemand die sterft’, vertelt de dochter me”

Zo nu en dan komt er iemand bij het muurtje van de keuken staan, een zoekende blik in de ogen. Soms is het een monteur voor de vaatwasser die het regelmatig begeeft, soms is het een kapper of pedicure van een bewoner, maar meestal is het familie van een nieuwe bewoner die de weg nog niet weet – ook al is er maar één gang.

Zorg voor jezelf

Het is een jonge vrouw, slank, lang, blonde krullen, open gezicht. Weemoedige, maar glasheldere lichtblauwe ogen. Zwart leren jasje. Ik schat nog geen 25.

“Hoi”, zeg ik. “Kan iets voor je doen? Heb je iets nodig?”

“Mijn moeder is net een uurtje geleden hier gebracht. Ze slaapt nu, ik kijk even rond.”

“Wil ze dadelijk iets eten, als ze wakker wordt?”

“Nee, ze is te misselijk.”

“Wil jij iets eten? Er is genoeg.” Ze kijkt naar de pannen, glimlacht. Bedankt en wil weglopen.

“Zorg voor jezelf, hè?” Ze draait weer om, leunt over de rand.

“Wat heb je gemaakt?”

“Witlofsoep, niet bitter, heel lekker”, prijs ik mijn waar aan. “En een salade.” Ze leunt nog iets verder voorover, staat op haar tenen nu.

“Ik heb eigenlijk best honger. Mag ik het hier opeten? Mijn moeder kan niet zo goed meer tegen etensgeuren.”

Ze eet twee kommen soep, een salade en twee bruine boterhammen met kaas. Als ze terug wil gaan naar haar moeder, komt er een man in een rode regenjas binnen.

Giftige doorns

“Ze zeiden in het kantoor dat je hier was. Wat fijn je te zien. Ik wil graag even naar je moeder toe.” Ze verschiet van kleur, bijt op haar lip.

“Mijn moeder slaapt.” Ze kijkt de man verontschuldigend aan. “Ze moet rust hebben.”

“Ja, nee, natuurlijk. Maar ik heb bloemen…”

“Die geef ik haar wel.”

“Je moeder betekent veel voor ons.” De jonge vrouw knikt.

“Ik zal ze in een vaas doen.” De man knikt nu ook, wrijft over haar rug. “Ik wens jou en je broer heel veel sterkte.” Ze onttrekt zich aan een bijna omhelzing, bedankt hem voor de bloemen en loopt weg. Na een klein uurtje komt ze weer terug.

“Hebben jullie misschien een vaas?” Ze houdt de bloemen ongemakkelijk in haar handen alsof ze giftige doorns hebben, al zijn het geen rozen. Ik toon haar de kasten waar talloze vazen in staan, in talloze formaten. Ze doet onevenredig lang over het uitzoeken van de juiste vaas, pakt steeds een te grote, maar vooral steeds een te kleine. “Kijk, deze. Dan maak ik ze wat korter, dan past het toch?”

“Dat is zonde van de bloemen, wacht.” Boven op een andere kast staat een kleurrijke vaas die mooi past bij de kleuren van de bloemen. “Is dit niks? Houdt je moeder hier misschien van?” Ze doet de bloemen in de vaas, schikt ze, doet een stap naar achteren. Ze trekt haar schouder naar haar wang, schudt haar hoofd. “Ik weet het niet.”

“Ik wel, het staat prachtig!”, probeer ik overtuigend. “Zo hoeven de bloemen ook niet korter gemaakt te worden. Dat zou echt zonde zijn.”

Ik ruim verder op en loop naar meneer U. Als ik terugkom, heeft ze een kleine vaas gepakt en de bloemen gekortwiekt met een schaar.

Sorry, bloemen

“Is je moeder erg ziek?”, vraag ik.

“Ze is plotseling snel achteruitgegaan, de laatste twee weken.” Ik had de vraag niet moeten stellen, denk ik. Waar bemoei ik me mee? Ze is hier net. Dat is niet professioneel, Janneke, spreek ik mezelf bestraffend toe. En ineens overvalt me de morbide gedachte dat er mogelijk mensen zijn die in hospices willen werken vanwege een ziekelijke obsessie met de dood. Dat bestaat. Als ze maar niet denkt dat ik zo iemand ben. Ik moet mijn woorden zorgvuldig wegen.

“Sorry, ik had het niet moeten vragen. Het spijt me.”

“Natuurlijk mag je dat vragen. Dat is gewoon aardig. Er is een verschil…” Ze kijkt om zich heen. “Er is een verschil tussen iemand die zich als innige vriend voordoet op momenten dat het heel, echt heel slecht gaat en iemand die oprecht een intieme vraag stelt.”

“Die meneer met de bloemen?”

“Ja. Mijn moeder is hier nog geen dag en hij komt al zijn treurnis over ons uitstorten. Straks moeten wij hem nog troosten. Hij is zo verdrietig toen hij het nieuws vernam. Toen ze nog thuis was en we echt hulp nodig hadden, zagen en hoorden we hem nooit.” Ze kijkt naar de bloemen alsof ze schuldig zijn. “Zij kunnen er niks aan doen, ik had ze in de grote vaas moeten laten staan. Sorry, bloemen. Hij is een aasgier. En hij is helaas niet de enige. Er zijn mensen die kicken op iemand die sterft. Geen idee waarom. Misschien omdat het ze afleidt van hun eigen sores. Misschien omdat ze zich verheven voelen omdat ze nog niet zijn aangesproken door de dood. Ze zijn nog niet aan de beurt. Ze mogen door. Naar het café, naar huis. Gezond. Heel.” Ze praat als iemand van wie de tranen op zijn. Ik heb het gevoel alsof ik haar en haar gevoel al jaren ken.

Als ik wegga, durf ik niet te zeggen ‘tot volgende week’. Dat doe ik allang niet meer, maar ze is me al voor.

“Je zult me hier wel vaker zien. Dank voor het meedenken over de vaas.” Ze houdt hem voor haar gezicht, maar aan de klank van haar stem hoor ik dat ze met een glimlach praat. En ik zeg: “Tot volgende week.”