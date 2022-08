Déze zomerse gerechten zijn heerlijk met dit warme weer

Zo heb jij genoeg inspiratie om vanavond iets lekkers én fris op tafel te zetten.

1. Wraps met kip en mango

Dit is vooral lekker voor tijdens de lunch, want deze tropische kip en mango-wrap met avocado staat in no time op tafel. Voor 4 wraps prak je 1 avocado tot een spread. Voeg wat peper en zout of wat Mexicaanse kruiden toe voor een lekkere smaak. Smeer de wraps in met de avocadospread en bedek de wrap daarna met een paar plakjes kipfilet, wat stukjes mango, komkommer en paprika en eindig met wat rucola. Vouw de wrap op en klaar is kees. Eet smakelijk!

Geen fan van kip en mango? Ga dan voor wraps met geitenkaas en hummus.

2. Gazpacho

Als je echt niet weet wat je moet eten met dit warme weer, is gazpacho dé oplossing. Het is een frisse, koude soep, die bijna iedereen wel lust - ook als je niet zoveel geen honger hebt. Doe voor 4 grote porties 500 gram tomaten, 150 milliliter tomatensap, een paar teentjes knoflook, 2 eetlepels citroensap, 4 gegrilde paprika’s, 1 rode ui, een halve komkommer en 1 eetlepel balsamico-azijn in een blender en mix het goed door elkaar. Zorg dat er geen stukjes meer in zitten. Proef het geheel en breng het dan op smaak met wat peper en zout. Als je van pittig houdt, kun je nog wat rode pepertjes toevoegen. Laat de soep 1 uur koelen in de koelkast, et voilà!

Een keer iets anders proberen? Zet dan deze ijskoude gazpacho met komkommer op tafel.

3. Frisse Italiaanse broodsalade

Deze panzanella, ook wel Italiaanse broodsalade genoemd, is makkelijk te maken, vult goed en is heerlijk fris voor in de zomer. Bak 1 focacciabrood in de oven af en snijd het brood daarna in blokjes. Snijd een courgette in kleine plakjes en bak ze in een grillpan met een beetje olijfolie, peper en zout. Snijd 250 gram tomaatjes doormidden en de rode ui in ringen. Schep het brood met de tomaatjes, gegrilde courgette en gesneden ui door elkaar. Voeg 1 zakje mozzarellaballetjes en een handje basilicumblaadjes aan de salade toe. Maak dan een dressing van 50 milliliter olijfolie, 1 eetlepel witte azijn, een teentje knoflook en wat peper en zout. Laat de dressing een minuutje intrekken en de salade is klaar om te eten.

Ga je barbecuen? Kies dan voor een van deze frisse salades.

4. Kleurrijke couscoussalade

Breng de couscous op smaak met peper en zout en wat paprika- en kerriepoeder. Kook de couscous zoals op de verpakking staat. Snijd ondertussen een halve kommer, 1 oranje paprika, 1 avocado, 1 perzik en 150 gram tomaatjes in stukjes. Doe de couscous en alle groenten en fruit in een kom. Voeg hier 200 gram gemengde sla, 150 gram gekookte kipreepjes en een hand vol noten aan toe. Meng alles goed door elkaar en de couscoussalade is klaar!

Toch liever een andere couscoussalade? Wellicht is deze couscoussalade met spruitjes, pompoen en rode ui iets voor jou.

5. Koude quiche

Normaal wordt deze hartige taart van bladerdeeg met ei, room, spek, prei en kaas warm opgediend. Toch kun je ‘m ook heel goed koud serveren. Maak er een soort tapas-avondje van en zet ook een stokbroodje met dips en wat snackgroenten op tafel. Zo heb je een heerlijk zomerse maaltijd gecreëerd.

Fan van broccoli? Probeer dan deze broccoliquiche eens te maken. En vind je het lastig om een quiche te maken? Zo bak je een quiche die áltijd lukt.

6. Pastasalade met zalm

Ook deze koude pastasalade met zalm is een echte aanrader bij dit warme weer. En je hebt ‘m zo op tafel staan: kook de fusilli volgens de verpakking beetgaar. Was ondertussen de komkommer en 400 gram tomaatjes en snijd alles in stukjes. Giet de pasta af in een vergiet en spoel de fusilli af onder koud stromend water en laat het even uitlekken. Haal het vel van de zalm en verdeel de vis in stukjes. Meng de pasta met de zalm, komkommer, tomaat, rucola en pestospread en serveer op een grote schaal. Je kunt de salade altijd nog op smaak brengen met wat peper en zout.

Daarna nog zin in een zomers toetje? Maak dan deze romige panna cotta met frisse mango: