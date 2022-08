Waarom deze hittegolf een stuk minder warm aanvoelt

Een watte..? Hoe kan een hittegolf nu fris zijn? We leggen het uit.

Een frisse, atypische hittegolf

Om officieel van een hittegolf te spreken, moet het vijf dagen achter elkaar 25°C of meer zijn, waarvan drie dagen 30°C of meer. Nou, dat halen we deze week makkelijk. Maar ook al kan het kwik oplopen tot maar liefst 34 à 35°C, zo extreem warm zal het niet aanvoelen. Natuurlijk is het momenteel warm, maar het voelt niet zo heet als enkele weken geleden. Dat heeft volgens de Belgische weerman Frank Duboccage te maken met de luchtstroming.

Een andere windrichting

Als het in Nederland en België warm is, komt de wind meestal uit een zuidoostelijke of zuidelijke richting. Die lucht bevat veel vochtigheid. Ook de dauwpunten zijn dan vrij hoog. Dit zijn de temperaturen waarbij de lucht volledig verzadigd is met vocht. “En dit leidt tot een zware warmte”, zegt Duboccage. Maar dit keer waait de wind eerder uit een oost-noordoostelijke richting. De dauwpunten zijn heel laag en er is sprake van een kurkdroge lucht, zegt de weerman. Die droge, warme lucht is veel dragelijker dan een vochtige warme lucht. “Het is warm, dat is zeker, maar het voelt nog wel redelijk aan.”

Koele nachten

Bovendien koelt het ’s nachts wat meer af. Ook dat komt door de dauwpunten. Het verschil tussen de temperatuur en het dauwpunt is hoog, waardoor de temperatuur ’s nachts flink kan zakken. “Als het dauwpunt dan 10 graden bedraagt, kan het ’s nachts dus ook afkoelen tot 10 à 11 graden”, legt de weerman uit. Zo’n ‘frisse’ hittegolf komt in Nederland niet vaak voor, maar zorgt er dus wel voor dat de hitte minder warm aanvoelt dan normaal. En dat vinden wij hélemaal niet erg, toch?

Ook al valt het voor een hittegolf mee, het is toch behoorlijk warm. En die warme plaknachten zorgen ervoor dat je geen oog dicht doet. Dat is nog lastiger als je (klein)kinderen hebt. Deze tips kunnen helpen:

Bron: HLN.be