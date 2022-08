Waarom dobberen op een luchtbedje extra gevaarlijk is de komende stranddagen Beeld Getty Images/Westend61

Hittegolf

Waarom dobberen op een luchtbed extra gevaarlijk is de komende stranddagen

Met dit warme weer is het heerlijk om naar het strand te gaan en verkoeling te zoeken in de zee. Alleen is dit niet zonder risico: volgens de Reddingsbrigade zorgt een cocktail van elementen ervoor dat het extra gevaarlijk is om de zee in te gaan, en dan met name dobberend op een luchtbedje.