Waarom iedereen een regenton in de tuin zou moeten hebben

Na het horen van deze voordelen ben je zo verkocht!

1. Het is goed voor je portemonnee

Je kunt natuurlijk voor alles zuiver drinkwater uit de kraan gebruiken, maar eigenlijk is dat hartstikke zonde. Je zou je plantjes immers ook water kunnen geven met het regenwater dat je opvangt in je regenton. Zo bespaar je op drinkwater, waardoor je weer een lagere waterrekening krijgt. En dat is mooi meegenomen, want de komende jaren wordt drinkwater alleen maar duurder. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de zuivering van water steeds lastiger wordt. Daarnaast geven sommige gemeenten ook nog eens subsidies voor het aanschaffen van een regenton, dus check dit vooral even in je eigen woonplaats!

2. Je bent beter voorbereid op extreme weersomstandigheden

Wat ook erg fijn is aan een regenton, is dat je een buffer hebt tijdens periodes van droogte. Zo is er in het verleden tijdens een watertekort weleens opgeroepen om de plantjes niet te besproeien. Met een regenton hoeven je plantjes niet onder zo’n verbod te lijden, je hebt immers altijd je eigen buffer om je planten te kunnen bewateren.

Daarnaast vallen er ook steeds vaker hevige, korte buien. En omdat regenwater vaak niet snel genoeg de bodem in kan zakken, kan er wateroverlast ontstaan. Een regenton kan in zo’n geval helpen om een gedeelte van het water op te vangen.

3. Het is beter voor je tuin

Voordat water uit je kraan kan komen, heeft het een lange weg afgelegd als grond- of rivierwater. Onderweg worden mineralen uit de bodem opgenomen, zoals kalk. Kalk is gezond voor mensen, maar planten vinden dit helemaal niet lekker. Het is daarom veel beter om je planten regenwater te geven. Daarnaast kun je je auto ook veel beter wassen met regenwater: doordat hier weinig kalk in zit, krijg je namelijk niet van die lelijke strepen op je ramen.

4. Het is goed voor het milieu

Tot slot is ook nog eens beter voor het milieu om regenwater op te vangen. Gemiddeld verbruiken we 120 liter drinkwater per persoon per dag, maar in warme periodes stijgt dit verbruik naar gemiddeld 150 liter per persoon per dag. Drinkwaterbedrijf Vitens wil liever niet jaarlijks meer grondwater gaan oppompen om aan de groeiende vraag te voldoen. Dit heeft namelijk effect op onze bodem en de natuur. Met een regenton verbruik je minder leidingwater, waardoor er minder grondwater opgepompt hoeft te worden. Zo zorg je er dus voor dat de drinkwatervraag niet nog meer stijgt.

Bron: Vitens