2023 wordt het Chinese Jaar van het Konijn: dit betekent het voor jou

De Chinese horoscoop is een beetje te vergelijken met de twaalf sterrenbeelden die wij kennen. Het grootste verschil is dat een cyclus van de Chinese dierenriem twaalf jaar telt en één dierenteken een heel jaar duurt in plaats van een maand.

Het geboortejaar van het Konijn is: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 of 2023. Benieuwd naar je Chinese horoscoop? Ontdek hier welk dier je bent.

Jaar van het Konijn

Een grote opluchting voor wie toe is aan rust en (meer) vrede: het Jaar van het Konijn is vergeleken met 2022, het Jaar van de Tijger, een vredelievende periode. Het Konijn staat namelijk symbool voor geduld en geluk. Daar ben je misschien wel aan toe na een enerverend jaar.

Het algemene vooruitzicht is geruststellend. Het Konijn brengt een frisse energie met zich meer, waardoor er meer ruimte is voor harmonie, minder geweld en groei. De jonge generatie springt juist de barricades op om te vechten voor mensenrechten, de maatschappij en verandering in de politiek.

Chinese jaarhoroscoop van het konijn

Je cijfert jezelf weg en raakt vervolgens gefrustreerd als je geen waardering of beloning krijgt. Gebruik het nieuwe jaar om jezelf op de eerste plek te zetten. Wat vind jij belangrijk? Wat zijn jouw wensen? Het kan zomaar tot meer rust en liefde leiden.

CHINESE JAARHOROSCOOP VAN DE RAT

Geboren in: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Het nieuwe jaar staat in het teken van ingrijpende veranderingen. Inmiddels ben je daarmee wel bekend. Gelukkig zijn de veranderingen in 2023 niet zo sterk als die van de afgelopen jaren, maar ze maken desondanks toch indruk. Omdat je het inmiddels gewend bent, ben je er niet meer zo bang voor.

CHINESE JAARHOROSCOOP VAN DE OS

Geboren in: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Je doet al jaren veel moeite. Van al dat werk pluk je nu de vruchten. Heb je interesse in de spirituele wereld? Dit is het jaar om die interesse verder te onderzoeken en contact te maken met die kant van jezelf.

CHINESE JAARHOROSCOOP VAN DE DRAAK

Geboren in: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Je leeft voor romantiek en dit jaar speelt het een belangrijke rol in je leven. De liefde staat centraal, dus maak er iets moois van. Doordat er meer rust in je leven komt, zit je lekker in je vel.

CHINESE JAARHOROSCOOP VAN DE SLANG

Geboren in: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Je verlegt je interesses. De ambitie om hogerop te komen en het financiële plaatje vind je minder interessant. 2023 is wat dat betreft een ommekeer: je bent minder materialistisch ingesteld. Het wordt een positief jaar waarin je de banden met je dierbaren nog meer aanhaalt.

CHINESE JAARHOROSCOOP VAN HET PAARD

Geboren in: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Vond je het afgelopen jaar rustig, misschien wel te rustig? Grijp het nieuwe jaar dan aan als kans om meer leuke dingen te doen. Daardoor voel je je een stuk beter. Geluk en vrolijkheid staan voor jou in de sterren geschreven.

CHINESE JAARHOROSCOOP VAN DE GEIT

Geboren in: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Je leven voelt soms een beetje als een vlucht vol turbulentie. Omdat je nogal kunt piekeren, is het nog moeilijker om met verandering om te gaan. Probeer dit wel te doen, dan voel je je beter. Benader het leven en problemen met een nuchtere blik.

CHINESE JAARHOROSCOOP VAN DE AAP

Geboren in: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Je hebt in 2022 afgerekend met problemen. Nu je leven in een rustiger vaarwater is gekomen, heb je meer tijd voor mooie dingen, zoals de liefde. 2023 staat in het teken van relaties en nieuwe vriendschappen.

CHINESE JAARHOROSCOOP VAN DE HAAN

Geboren in: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Hoe verliep 2022 voor jou? Als het een jaar was zonder hoge pieken en diepe dalen, is het tijd om het heft weer in eigen handen te nemen. Wees niet bang voor verandering: het kan leiden tot iets moois en positiefs. Vooral op het gebied van werk en relaties.

CHINESE JAARHOROSCOOP VAN DE HOND

Geboren in: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Na een jaar vol vernieuwing en teleurstellingen, ben je toe aan meer stabiliteit. De rust keert terug in je zakelijke en privéleven. Vergeet niet om te investeren - in de breedste zin van het woord.

CHINESE JAARHOROSCOOP VAN HET VARKEN

Geboren in: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Er waren mooie gebeurtenissen in 2022, maar al met al was het niet je beste jaar. Financieel ging het misschien goed, privé minder. Komend jaar worden die rollen omgedraaid, dus wees oplettend.

Bron: Jaarhoroscoop, Feng Shui Design Academy, Catharina web,