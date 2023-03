7 maart wordt een lastige dag voor déze sterrenbeelden

Dit behoeft meer uitleg. Wat is er precies aan de hand met de planeet?

Saturnus

Saturnus, de zesde planeet in het zonnestelsel, wordt in de astrologie gezien als een strenge meester die je belangrijke lessen leert. Hij heerst over grenzen en beperkingen, maar ook over discipline en karma. Verantwoordelijkheid nemen of zelfs op de blaren zitten hoort erbij voor Saturnus, om uiteindelijk beter uit een moeilijke situatie te komen.

Uitdaging voor sterrenbeelden

Saturnus beweegt zich op dinsdag 7 maart in het teken van Vissen en dat gaat gepaard met frustratie. Zodra de planeet het sterrenbeeld binnengaat, neemt de druk op jou toe. En slecht nieuws: Saturnus blijft de komende drie jaar in Vissen. Dat brengt voor de vier eerdergenoemde sterrenbeelden op z’n zachtst gezegd de nodige uitdagingen met zich mee.

Het is niet alleen maar kommer en kwel. Vissen is het laatste teken van de dierenriem, waardoor het symbool staat voor een hoofdstuk afsluiten en de bladzijde omslaan. Denk hierbij aan een nieuw begin, waarin je afscheid neemt van moeilijke periodes uit het verleden en de toekomst toelacht.

Voor het zover is: wat heeft Saturnus op 7 maart voor Tweelingen, Boogschutter, Maagd en Vissen in petto?

Tweelingen

Voelt de dag intensief voor jou? Het hoort er even bij, maar gaat vanzelf weer over. Wat betreft je werk spoort de planeet je aan om je te focussen en discipline te tonen. Daar pluk je uiteindelijk de vruchten van.

Hoe leuk vind je jouw werk nog, en hoe serieus neem je het? Is het je gelukt om doelen na te streven of laat je het erbij zitten? Een goede dag om een figuurlijke schop onder de kont te krijgen. Het voelt misschien zwaar om een moeilijke keuze op werkgebied te maken, maar het betaalt zich in de toekomst terug.

Boogschutter

De dag is voor jou vooral pittig vanwege problemen in de persoonlijke sfeer. Misschien zijn er spanningen thuis, heb je te maken met ruziënde familieleden of loopt het niet lekker in je vriendschappen. Het leidt op 7 maart tot een climax.

Bereid je alvast voor op een mogelijke discussie, want de waarheid komt aan het licht. Hoe lastig en vervelend een confrontatie ook is, onthoud dat het een bevrijding is. Al duurt het misschien even voordat het ook echt zo voelt. Tijd om dag te zeggen tegen het verleden en je op de toekomst te richten.

Maagd

Het kan voor jou twee kanten opgaan. Denk je al langer na over de toekomst met je huidige partner? Dan is het tijd om antwoorden te krijgen. Saturnus beloont toewijding en een ‘ze leven nog lang en gelukkig’, dus wie weet betekent dit dat je klaar bent voor de volgende stap in je leven.

Aan de andere kant keurt de planeet onvolwassen en slecht gedrag af. Zit je vast in een ongezonde relatie of twijfel je of je huidige partner de juiste persoon voor je is? Dan kun je zomaar inzicht krijgen. De uitkomst is niet altijd leuk en makkelijk, maar blijkt achteraf juist te zijn.

Vissen

Van alle sterrenbeelden is 7 maart voor Vissen de zwaarste dag. Saturnus zorgt ervoor dat je een goede, maar bovenal kritische blik in de spiegel werpt. De energie van de planeet maakt het je niet makkelijk. Er is weinig ruimte voor smoesjes en een lage lat.

Het daagt je uit om jezelf te verrassen. Om jezelf te laten zien waar je toe in staat bent. Het is geen makkelijk proces, maar door meer zelfliefde, -vertrouwen en -acceptatie voel je je er uiteindelijk sterker door. Dus onthoud: je kan het!

Ontdek hier welke krachtkleur bij jouw sterrenbeeld hoort.

Bron: Freundin, Inspirerend leven